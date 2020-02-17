﻿島根騎車樂

疫情肆虐下，身心健康尤其重要，將會來到日本避「炎」的朋友，不妨走出自然，透過運動健體抗疫，好像在西本州的島根縣（Shimane），便有多條難度各異的單車路線供人馳騁，當中更可長驅直進踩到鄰縣鳥取，來趟單車「踩」過界的健體旅程！



環繞中海 聯遊鳥取



不少單車愛好者近年都喜歡來到日本騎車，若你正有意騎車強健體魄抗炎，推薦你來到島根縣體驗一下，這裏由於地處一隅，單車客相對較其他騎車熱點為少，自然騎得更寫意，加上當地空氣清新，又有明媚鄉郊景致，難怪能吸引著名單車品牌捷安特（Giant）進駐。



我早前到訪島根，便以捷安特單車店所在的松江市道湖溫泉作為據點，挑戰其中兩條初階路線。首天西行的「緣結單車路線」，沿道湖直踩至出雲大社，感覺滿有鄉郊氣息。但更令我鍾情的，卻是翌日東行馳騁的「中海周遊路線」。這條全長七十二公里的路線，會環繞區內的中海一圈，途中除會經過島根縣安來市，更會「踩入」鳥取縣米子及境港。我這次獲捷安特店長親自引路，由於屬輕量級路線，地勢相對平坦，加上沿途多為稻田及原野，綠意滿溢，一路上騎得快意十足。



經過道之駅「あらエッサ」小歇補給後，我們便朝着鳥取縣皆生海岸進發，在此除可遙望鳥取縣的大山，更有一望無際的日本海風景，沿着去年新落成的簇新單車道騎行，更覺清風送爽。及後我們經過壯觀的江島大橋回島根時，更有機會下車遊覽中海中心點的大根島，在花團錦簇的由志園吃午餐，再細賞園地內的牡丹花姿，逛至接近黃昏時，我們更趕着騎回松江市，來到道湖畔的島根縣立美術館欣賞「日本夕陽百選」的落日美景，記得在此靜看優美的夕陽漸漸沉入湖中時，體力雖已消耗淨盡，內心卻是超級滿足！



www.kankou-shimane.com/cycling（島根縣單車觀光網頁）



文、圖：韋利 鳴謝：島根縣觀光振興課國際觀光組