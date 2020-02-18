﻿北海道網走 佳餚魅力 龍壽司嚐釣喜之次

北海道網走（Abashiri），此刻正迎來一年一度的浮冰季節，大家乘坐破冰船出海賞景之餘，也不妨順道嚐盡佳餚美酒，好像這趟我便先吃了一頓滋味的喜之次及壽司料理，再到酒吧細味地道的夜生活風情。



鳴謝：國土交通省北海道運輸局、帶廣市役所、釧路市役所、網走市役所



網走靠海，海產美食自然有一定質素，這趟在當地友人引路下，我便來到隱身於寧靜住宅區內的龍壽司嚐味。



位處住宅區仍能備受老饕青睞，這家由小田部真開設的龍壽司當然有其獨特魅力，單以一眾壽司套餐為例，連茶碗蒸的稻荷壽司午餐低至750日圓（約53港元）便有交易，多款壽司連新香卷的壽司套餐，則由900日圓（約64港元）起，至於我點選的滿腹壽司套餐，包括海膽、三文魚子、帶子及蟹肉等十二件壽司，也是只賣2,500日圓（約177港元），抵吃之餘，更是新鮮味美。



只是來到龍壽司，更不可錯過一些須作預約才能品嚐的美食，而這趟我便嚐到釣喜知次套餐。相信老饕們都知道，被稱作「海中紅寶石」的喜知次（Kinki）是日本的高級魚，在喜知次魚獲豐富的網走，部份漁民更會捨網捕方式而改為釣喜之次，據說釣來的喜之次，魚身更美觀之餘，肉質也更具彈性。



The Earth飲藍色行星



在網走嚐過魚鮮仍覺意猶未盡，那便不妨在晚上來到市中心區的人氣酒吧ジアス（The Earth）小歇。1990年開業的The Earth，是家啤酒及威士忌吧，這裏雖以選擇極多的日本及世界各地威士忌見稱，不過也有一款超級人氣的飲料選擇，就是名為プラネット オブ ブルー（Planet of Blue，藍色行星）的特調雞尾酒。這款賣1,200日圓（約85港元）的雞尾酒，最具特色的地方就是把每年冬天漂來網走的顎霍次克海浮冰，透過人手削成圓球狀並放進杯內，再注入調好的藍色雞尾酒，是一款獨一無二兼瀰漫網走地道色彩的特色飲料，有機會切記一試！



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持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







國泰航空香港至札幌來回經濟客位機票由4,700港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.cathaypacific.com







JR北海道鐵路周遊券，三日券17,400日圓（約1,258港元），五日券或十天內任選四天券23,480日圓（約1,698港元），七日券25,710日圓（約1,859港元），六歲至十一歲半價。



網頁：www2.jrhokkaido.co.jp/global/







www.abakanko.jp（網走市觀光協會網頁）



www.visit-hokkaido.jp（北海道觀光官方網頁）



文、圖：林逸