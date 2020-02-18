﻿嚐味人生3 舌尖上的 苦甘澀

甜酸苦辣之中，以苦味最難令人接受，嗜苦味菜餚的人不但是品嚐苦澀，而是體驗箇中爽澀、甘甜、草青、苦澀和餘韻的滋味。然而若非味蕾經過歲月的洗禮，相信難以領略苦去甘來的獨特風味。



苦去甘來 春野菜



日本春野菜以味甘見稱，據說春天當造山菜的苦澀，正好平衡冬季菜餚的油膩。中環四季菊春野菜風味獨特，其中蕗之薹Fuki-no-tou的澀味最為濃烈，款冬蒲公英花卉賣相精緻嬌媚，然而花瓣的苦辛澀味勁道達十級；至於中央花蕊的甘澀略為柔和，相比入口爽澀的花瓣，花蕊質感更為軟嫩細膩，嚐罷甘味慢慢滲出，餘韻良久不散。至於檧芽Taranome，是採自檧樹上的幼芽，苦味較蕗之薹略遜，然而草青澀味依然濃烈。接下來是莢果蕨Kogomi，西廚稱之為Fiddlehead，並將之烤、炒及做湯，造期大約3月至6月，外形呈蝸牛殼漩的頂部口感Chewy而帶丁點清爽，莖部則較爽實，味柔和而附微微甘澀，配合天婦羅的油份淡化苦澀，味道易於接受。



西洋春菜



源於地中海的洋薊心Artichokes種類繁多，從前在法國尼斯生活時，房東喜歡將春天當造的地道大碼綠色洋薊心蒸煮，配合輕盈順滑而附清新橘酸的Holladaise荷蘭醬，為嫩甜的洋薊心提鮮。Fifi卻鍾情Da Domenico的羅馬版本Carciofi alla romana，紫色古早Romanesco品種的洋薊心先釀香蒜香草橄欖油醬，再加水燉煮，紫色薊心不但外形特大，且散發樸實果仁味，香氣四溢，滋味滿瀉。至於原產歐洲的白蘆筍，約4月下筍開始當造，由嫩芽種植時經泥土覆蓋，而避免接觸陽光，因而得以保存白色。帝苑酒店Sabatini的水煮白籚筍，按傳統以順滑微酸的Holladaise荷蘭醬提鮮，隨附經四十八個月陳年的西班牙黑毛豬火腿，為質感鮮嫩而淡雅微甘的白籚筍添甘甜油香。



仲夏涼瓜



摘星法日餐廳Tate的東瀛苦瓜雞尾酒，沿用沖繩大米蒸餾酒泡盛Awamori漬苦瓜汁為基底，佐以散發複合花草芳香和蔗甜的竹蔗烈酒調和，散發Goya苦瓜調酒的果香和草澀，以及苦瓜汁漬大米蒸餾酒的爽潔，風味清新。至於瑞吉酒店中菜廳「潤」的苦口婆參，餃皮晶瑩剔透，內裏婆參粒口感爽彈，配合白苦瓜添淡雅甘澀，細膩迷人。



a. 四季菊日本料理



地址：中環ifc商場4樓



b. Da Domenico



地址：灣仔愛群道32號



查詢：2882 8013



查詢：2805 0600



c. Sabatini



地址：尖沙咀wnn麼地道69號帝苑酒店



查詢：2733 2000



d. Tate Dining Room & Bar



地址：中環荷李活道210號



查詢：2555 2172



e. 潤



地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店



查詢：2138 6888



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）