﻿2,400萬港元 Chiron手造悍跑

據代理透露這是香港第二輛由代理引入的Chiron，首輛早前已交付予客人。此車剛於上周六（2月15日）空運抵港，稍後會舉行VIP預覽會。
Chiron面世已三年，不過由於每部人手製作生產需時，年產量只約70輛（預計總產量500輛，包括所有特別版），今次這輛酒紅色配黑色車身配搭高貴獨特，輪圈及制動鉗均襯上車身顏色，碳纖維配飾、車廂雙色皮革包裝等也是附加項目，落地價約253萬歐羅，折算約2,400萬港元！由於車子只生產左軚版，不能在港出牌（不用繳稅）。
為何車價這麼貴？因為它是全球最快超跑，極速高達420km/h，8公升W16汽缸引擎配上四個Turbo，輸出1,500ps馬力！據代理透露，廠方繼早前限量推出30部Chiron Super Sport 300+（極速483km/h）之後，下月將在日內瓦車展發表另一款輕量版Chiron R，定價約300萬歐羅起，即日起接受預訂。
Chiron規格
引擎：8公升W16汽缸，四Turbo
馬力/扭力：1,500ps/163kgm
傳動：7速半自動波，四驅
0至100km/h：2.4秒
售價：約240萬歐羅起（基本車價）
查詢：2368 6809
文、圖：彭志揚