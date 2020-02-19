﻿2,400萬港元 Chiron手造悍跑

法國極級超跑品牌Bugatti去年委任了錦龍汽車集團，作為中國、香港及澳門代理，首輛Chiron展示車日前空運抵港，筆者有幸第一時間近距離欣賞到這輛1,500ps馬力、極速420km/h、未連稅身價接近2,400萬港元的手工超跑。



據代理透露這是香港第二輛由代理引入的Chiron，首輛早前已交付予客人。此車剛於上周六（2月15日）空運抵港，稍後會舉行VIP預覽會。



Chiron面世已三年，不過由於每部人手製作生產需時，年產量只約70輛（預計總產量500輛，包括所有特別版），今次這輛酒紅色配黑色車身配搭高貴獨特，輪圈及制動鉗均襯上車身顏色，碳纖維配飾、車廂雙色皮革包裝等也是附加項目，落地價約253萬歐羅，折算約2,400萬港元！由於車子只生產左軚版，不能在港出牌（不用繳稅）。



為何車價這麼貴？因為它是全球最快超跑，極速高達420km/h，8公升W16汽缸引擎配上四個Turbo，輸出1,500ps馬力！據代理透露，廠方繼早前限量推出30部Chiron Super Sport 300+（極速483km/h）之後，下月將在日內瓦車展發表另一款輕量版Chiron R，定價約300萬歐羅起，即日起接受預訂。



Chiron規格



引擎：8公升W16汽缸，四Turbo



馬力/扭力：1,500ps/163kgm



傳動：7速半自動波，四驅



0至100km/h：2.4秒



售價：約240萬歐羅起（基本車價）



查詢：2368 6809



文、圖：彭志揚