﻿台灣直送 激罕黑金剛蓮霧

台東一向盛產蓮霧，而由台灣知名農業達人王瑞雄所創立的黑金剛蓮霧更是享負勝名，採用草生栽培工法，以獨門配方再加上微生物發酵的有機液肥來灌溉，一向被視為當地的頂級水果，除味道清甜多汁外，還蘊含豐富蛋白質、維他命C。品牌的蓮霧共分三種，分別為總統級、院長級及A級，其中最高級別為「總統級」，在台灣當地也只接受總統府或指定客戶訂購，從不公開發售。不過今季我們有機會品嚐此極品鮮果了，皆因品牌首度在港發售，售價一盒$368。除總統級，院長級及A級蓮霧也同埗抵港，由於數量極少，送贈摯親也特別珍貴有意思。



文︰Angel



售賣點︰新利欄及全線一田超市