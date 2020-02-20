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﻿手工粵菜經典重現

2020-02-20 列印
富貴版招牌焗魚腸 $108 屬順德懷舊菜，以鯇魚腸、十五年陳皮、日本雞蛋等焗製。
阿拉斯加蟹新式兩食 $1,488 前為甲羅燒，將蟹膏、蟹子、蟹蓋肉、鵪鶉蛋及清酒在蟹蓋燒香。後為雞油花雕蒸蟹腳，以雞油、花雕、雞蛋等蒸至剛熟。
糯米炒膏蟹 $488 用上泰國糯米，以及鹹淡水交界的斗門蟹生炒而成。
■主廳簡約而摩登，復刻上世紀八十年代的酒家風貌。
蜜椒金薯牛肝連 $148 用上牛肝連，並連同蜜椒、薯仔等炒成。
柑桔醬燒蝦球 $128 選用十五頭南美白蝦，以自製柑桔醬醬燒而成。
即燒古法金錢雞 $58\件 用新鮮豬肉、黃沙雞膶，以及用燒酒和白糖製成的肥豬肉夾製燒成。
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        讓人垂涎欲滴的古法菜膽雞、蘑菇骨髓、焗魚腸……這些不僅是油麻地神燈海鮮菜館（現已結業）的巧手名菜，更是曾在1970年代深入民心的酒樓美食，可是隨着時代的變遷，這些手工粵菜漸漸消失。不過最近有人為追憶當年情懷，沿用舊名，開設全新中菜館「神燈海鮮菜館」，重現當年經典美饌。

用料升級 做法依舊

　　對一些香港人來說，昔日的神燈海鮮菜館，出品價廉物美，是吃消夜的好地方，然而對孫先生而言，那裏卻是陪伴他長大的「飯堂」。「從前家人在上海街經營小生意，我幾乎每天都到神燈吃飯，後來酒樓結業，家人總是緬懷那老好的味道。」在家人耳濡目染下，孫先生開始珍重往昔的菜、人與事，而曾當酒家買手的他，最近更開設神燈海鮮酒家，請來老師傅炮製多款讓香港人有共鳴的潮州及順德菜。

　　相信老饕最在意的，是會否提供當年酒樓的名菜。翻看餐牌，菜膽雞是消失了，但焗魚腸、蝦多士及煲仔飯統統都有供應，而用料則升級不少。以生焗魚腸為例，新版本用上十五年陳皮，取代坊間常用的三年出品，以獨特陳香化去鯇魚腸泥味。蝦多士用了原隻蝦而非蝦膠，既為懷舊菜增值，也更迎合現代人的口味。如果是懷舊菜的忠實擁躉，那麼必定要一試這裏的廣東燒味了。金錢雞以雞膶、冰肉及瘦肉梅花間竹串好燒至邊焦，乳豬更遵照古方，用大叉串起乳豬，放在火爐上翻轉、抹油，燒好後皮鬆肉嫩。

一蟹兩食 物盡其用

　　除了懷舊菜，也不忘推出創意菜式，都是孫先生和老師傅合作的成果。就像這裏的一蟹兩食，用上的不僅是大大隻的阿拉斯加蟹，當中一食更物盡其用，將中廚經常扔棄的蟹蓋造成日式甲羅燒，以蟹子、鵪鶉蛋等煮成的蟹膏，吃起來甘香，讓人食指大動。另外一食以雞油及花雕蒸煮蟹腳，同樣滋味。「以往粵菜師傅工時長，幾乎沒有空閒嘗試及見識別國料理，因而經常默守成規，其實他們沒有拒絕改變，一樣會進步。」

神燈海鮮酒家

地址：佐敦長樂街14至20號18廣場地下及1樓

查詢：2866 6177

文：郭悠悠 圖：黃頌偉
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