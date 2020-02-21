﻿光觸媒噴劑 儲光抗菌

傳統家居消毒用品雖能殺滅物件表面細菌，卻無阻細菌再度滋生。有本地高科技初創公司便推出利用納米光觸媒技術殺菌的潔淨產品，只須以紫外光照射納米光觸媒噴劑，再噴射到物件表面，就能在物件上形成淨化保護膜，持久抑制細菌滋生。







自我消毒六至八小時



光觸媒並非新科技，這種光催化技術源自1967年日本東京大學，其後科學家不斷改良，直到今天，已被廣泛應用於瓷磚及空氣清新機。本地科創品牌Raze Technology最新研製利用納米光觸媒技術殺菌的產品Raze Original，賣點是能夠儲光，事關光觸媒要靠光的能量來進行消毒殺菌。品牌聯合創辦人及CEO Vincent Fong解釋：「只要把光觸媒消毒噴劑噴在隨身物件上，就算走到任何陰暗環境下，也可以自我消毒六至八小時，當再接觸到光源，又會啟動儲光系統。」



十年研究成果



Vincent是香港大學化學系出身，他說光觸媒理論上是一種粒子結構，噴在靜止的表面可長時間防菌，但物件在日常生活經過不同接觸，會使其脫落。「我們研發的儲光能光觸媒，可提供長達三個月的保護，形成一種自潔膜。」他續指：「光觸媒本身已被廣泛應用於分解和殲滅空氣中污染物，以及抑制細菌、病毒。今次研發的新結構，其實源自實驗室的十年研究成果，近年再將其變成商品銷售。」Raze Original噴劑附設一個特別紫外光座，使用前，只要將噴劑放在座上五分鐘，劑內液體就會變成藍色，代表已儲夠光能量，然後便可噴灑。廠方指產品可徹底分解多種細菌，包括流行性感冒菌、金黃葡萄球菌、大腸桿菌等，效用高達99.99%。



售價：$150/支、$40/紫外光座



文：阿卓爸爸



圖：蔡建新



產品查詢：3619 5848



