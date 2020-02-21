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﻿足夠數個月使用

2020-02-21 列印
■品牌以麵包作殺菌示範，對比噴上Raze Original後三十天的變化。
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　　Raze Original由於是一種光觸媒粒子結構，不用每日噴灑，買一至兩支已足夠數個月使用。個人認為用於衣物或鞋面效果不錯，如果需要噴在木材或皮革表面，則要購買另一個版本。
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