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﻿E3參展名單初公開

2020-02-21 列印
　 因肺炎疫情關係，近期不少大型展覽活動都受影響，例如《台北電玩展》便要延期及縮減規模，不過備受全球機迷關注的《E3》暫時未受影響，仍然預定於6月9日至11日假美國洛杉磯會議中心舉行。主辦單位ESA日前便公佈了初步參展名單，儘管PlayStation一早表明以「自己方式」發表PS5而繼續不參加，仍不乏一眾大廠撐場，包括任天堂、Xbox、Capcom、Square Enix、Ubisoft、SEGA、Bandai Namco、Take-Two等等。

　　ESA總裁Stanley Pierre-Louis預期，今年《E3》的展覽模式將會變得更具互動性與沉浸感，讓多媒體、品牌、創意與玩家緊密連結，帶來更佳體驗。文：Joe
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