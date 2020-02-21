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﻿現場直擊 法拉利開頂雙嬌

2020-02-21 列印
■812 GTS是品牌近五十年來首部V12引擎後驅開頂超跑，左軚展示車加添了大量附加項目，例如賽車化桶椅、內外碳纖維裝飾等。
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■F8 Spider規格及包裝跟F8 Tributo硬頂版相同，它是現時品牌加速最快開篷車，0至100km/h只3.9秒。展示車桶形座椅為附加配置。
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        法拉利代理無懼疫情，本周二（2月18日）一次過在港發表兩款最新開頂版超跑，包括812 GTS及F8 Spider，即日起於淺水灣專店半公開展出。

今次兩部開頂版法拉利新車，均配置了電動摺合硬頂，兩者開或關頂時間均為14秒，而且可於車速45km/h或以下自由開合。最具話題是定價$5,909,350起的812 GTS，因為它是法拉利少數前置V12引擎後驅的開篷旗艦超跑，對上一部已是五十年前的Daytona Spider（365 GTS4）！

　　812 GTS機械規格跟硬頂版812 Superfast相同，800ps馬力6.5 V12自然吸氣引擎可能快將成為絕唱，令GTS添上收藏升值條件，它不只比左軚限量版Monza SP1/SP2便宜近三倍，而且可以出牌行街！

　　另一款F8 Spider（定價$4,767,000起）筆者早前已在上海優先預覽，今次來港為同一部黃色左軚樣辦車。據法拉利香港代理總經理Jon Chester透露，F8 Spider如現在訂購最快可望今年第四季交付，首批右軚812 GTS則要明年（2021年）第一季才到港。

兩款開頂跑車規格

型號：812 GTS F8 Spider

引擎：6.5公升V12 3.9公升V8雙Turbo

馬力/扭力：800ps/73.2kgm 720ps/78.5kgm

0至100km/h：少於3秒 2.9秒

售價：$5,909,350起 $4,767,000起

查詢：2376 8080

文、圖：彭志揚
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