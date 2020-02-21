﻿台灣彰化口罩工場

不少人正為搶購口罩而怨聲載道，這也讓我想起去年年底的一趟台灣採訪行程，當時主辦單位便領我們來到彰化縣的亞洲首座口罩觀光工廠參觀，教我對各種口罩的類型及功能，都有更進一步的了解。



創意生活館



台灣早前宣布停止接受港人的入境簽證申請，至於持有有效簽證的，抵台後也要作出十四天的居家檢疫措施，此舉雖令愛到台灣遊玩的港人感到無奈，可是守住關口，絕對是有效遏止病毒傳播的措施之一，而在上述措施實施前，我更曾造訪當地一家口罩觀光工廠，可說是獲益良多。



位於彰化縣田中工業區的華新MASK創意生活館，不僅是全台唯一的同類設施，更是亞洲第一家以口罩為主題的觀光工廠，該館由台灣華新醫材的董事長鄭永柱在2014年創設，據說其創館意念原來跟2003年的沙士事件有關，鄭永柱認為要好好預防呼吸道疾病傳播，必須使用舒適安全的防禦口罩，所以除花逾十年時間來研發立體鑽石型口罩，更在2014年設立這家生活館以作教育及推廣。



華新MASK創意生活館，驟看似乎平平無奇，可是仔細參觀後卻會發現資訊極為詳盡，好像口罩的起源，早在1275年的《馬可孛羅遊記》便有提及，書中記載中國元朝時在宮殿伺候皇帝飲食的下人都要戴着面巾，防止他們弄污食物。至於口罩真正運用到醫學上，便是1895年由奧地利外科醫生進行手術時候開始。



展館內除陳述歷史，更會通過展示窗讓訪客親睹口罩的生產工序，以及圖文並茂地說明口罩的結構，原來在市面常見的三層平面口罩便細分為醫學用、外科手術用及最高規格防護用三種，後者除可阻擋細菌與霧霾，更可有效阻隔直徑2.5微米以下的PM2.5懸浮粒子。



華新MASK創意生活館



地址：台灣彰化縣田中鎮中州路二段751號



電話：886 4 876 1226



網頁：www.motexmask.com



文、圖︰Kengi



鳴謝︰美和旅遊、鹿港永樂酒店、彰化縣政府城市暨觀光發展處



