居家必備 非觸式智能探熱器

全民抗疫意識提高，既要做好預防措施，注意衞生，同時亦需要留意自己及家人的體溫變化，一個可靠的探熱器有助快速、精準測量體溫，隨着科技智能化，不少新款非接觸式紅外線探熱器加入了藍牙、WiFi等功能，可跟手機App連接並記錄體溫數據，方便追蹤，可謂居家必備。



文、部份圖片：B1807



Apps記錄體溫



面對新型冠狀病毒，除了四出撲口罩、搜羅消毒用品，注意體溫變化也成為了每天的頭等大事。要準確測量體溫，得知自己或家人有否發燒，當然要使用探熱針或探熱器，如家中未有探熱工具，是時候添置一支以備不時之需。市場上的探熱針五花八門，既有傳統口探、耳探款式，亦有非接觸式設計，考慮到新型病毒可以人傳人，即使只是跟家人量度體溫，也盡可能選購非接觸式，好像以下介紹的四款智能探熱器，替別人量度都不用接觸皮膚，安全衞生，而所謂智能，就是支援WiFi或藍牙，量度體溫後會自動傳送數據至手機App記錄，萬一身體不適，求診時可讓醫生掌握發燒有否變化，對了解病情有一定幫助。



Withings Thermo是首部獲得美國FDA認證的智能探熱器，只要把前方HotSpot感應器對準前額，內置十六個紅外線Sensor會在兩秒內，讀取不同數據並找出最熱一點，且根據皮膚熱散發量及環境溫度進行自動調較，準確量度體溫。來自德國的beurer FT 95，用於前額探熱之餘，還可用作測量室溫及物體的溫度，探熱器除了有大型顯示屏顯示溫度，其「Scan」按鍵亦裝有環形LED燈，會以綠/黃/紅三色作溫度警報。



多用戶追蹤功能



Motorola Smart Touchless（型號MBP70SN）備有多用戶追蹤功能，可為各家庭成員設置Profiles，若量度溫度高於38℃，探熱器會發出警告。除了測量體溫，Smart Touchless亦可用於量度水溫或奶樽的溫度。外形與一般紅外線體溫槍無異的AndesFit ADF-B38A，同樣獲得美國FDA認證，只需一秒即可完成量度，亦支援多用戶記錄追蹤，溫度數據可經藍牙傳送至手機App《AndesFit Health》。



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