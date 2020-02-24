瑞士巴塞爾 玩具博物館

瑞士巴塞爾（Basel）除是享譽國際的鐘錶及藝術名城，市內原來也有許多特色遊趣，好像小巧的世界玩具博物館，便珍藏了來自全球各地的精緻古董玩具！



文、圖：韋利 鳴謝：Jetour捷旅、芬蘭航空



六千件玩具珍藏



瑞士巴塞爾，不僅是個鐘錶名城及文藝寶庫，更稱得上是個博物館之城，以丁格利博物館及巴塞爾美術館為首的博物館群，每家都精采可觀，只是要找尋能讓大人及小朋友同樣感到稱心滿意的展館，便不得不來到世界玩具博物館。



這家藏身十九世紀古宅的玩具博物館，是歐洲其中一個最大型的玩具展覽場地，樓高四層的建築物內，珍藏了超過六千件古董童玩，當中大部份均屬十九世紀至二十世紀的作品，是個名副其實的玩具天地。



置身上萬方呎的展場內，最吸引眼球的便是佔去館藏絕大多數的泰迪熊玩偶，原來這裏便藏有多達二千五百頭熊寶寶，除有德國Steiff的出品，更有來自英國、法國及瑞士等地的，更有趣是一眾泰迪熊玩偶不但款式各異，形象造型及場景設計也極多變，這邊廂扮演醫生、護士，那邊廂又會化身野餐貴婦或賽車選手。



細看博物館各層的展覽，原來都有特定主題，如世界各地的洋娃娃、木製玩具，以及眾多精巧典雅的微縮小屋模型等等。在眾多小玩意中，最得我心的便要數其中一個模擬嘉年華盛況的展櫃，內裏展出如碰碰車、跳樓機、過山車及摩天輪等多座微縮版機動遊戲模型，像真度高之餘，更悉數可以運行，訪客們只須按下按鈕，這些模型便會亮燈及擺動，讓人看得着迷！



Spielzeug Welten Museum Basel



地址：Steinenvorstadt 1, CH-4051 Basel



時間：10:00-18:00（星期一休息）



費用：成人約56港元（十六歲以下小童免費）



網頁：www.spielzeug-welten-museum-basel.ch/