網走避世 名店嚐鮮

位於日本北海道東北角的網走知床地區，此刻迎來極受注目的浮冰季節，加上在此還可找到《米芝蓮》推介的食肆及嚐到新鮮味美的壽司，當然是出遊好選擇。文、圖：林逸



鳴謝：國土交通省北海道運輸局、帶廣市役所釧路市役所、網走市役所



《米芝蓮》推介拉麵



地處一隅的北海道網走知床地區，空氣清新，自然景色豐富，深受遊人嚮往。想不到當地風光優美之餘，美食也是同樣出色，最佳例子便是波飛沫這家獲得《米芝蓮》推介的食肆。



濱臨ウトロ（宇登呂）港灣、此刻可賞到浮冰的波飛沫，雖然有點偏遠，卻得到北海道《米芝蓮》指南的推介，自然有其過人之處。原來2008年開業的波飛沫，店主北林弘明師承旭川拉麵名店山頭火，自立後一直以選用約十種材料熬煮的濃厚豬骨湯底，配上山頭火馳名的豬頸肉（餐牌上寫成トロチャーシュー，拖羅叉燒）炮製而成的美味拉麵見稱，當中不論是鹽、醬油或味噌等口味，悉數極為出色，加上每碗只由800日圓（約57港元）起，而數量限定的特選拖羅叉燒拉麵也只賣1,050日圓（約75港元），實在相當抵吃。更有趣是該店在晚間時段除繼續賣拉麵外，更會變身燒鳥居酒屋，增售以知床地雞入饌的滋味串燒，難怪慕名而來的客人頃刻間便坐滿整家店子。



食Blog高分壽司店



來到日本，吃拉麵之餘，又豈能錯過壽司的滋味？在網走市內，鮨ダイニング月（鮨Dining月）便是極具人氣的一家壽司店。



這家不論外觀及內裝均極型格的壽司店，在日本著名飲食網站「食Blog」便得到3.52分的高評價，難怪除引來不少饕客光顧，許多演藝界名人都曾是座上客，而去年年底欖球世界盃在日本舉行，日本欖球代表隊來到北海道作賽時，便曾到此大快朵頤，並為該店送上多件親筆簽名球衣留念呢！



鮨Dining月分別設有迴轉座席及半個室設計，賣的盡是由師傅現製的手握壽司，當中不少更是以來自網走、斜里及北海道的海鮮炮製的選擇，自然教人吃得滋味。該店的壽司每碟由140日圓至670日圓（約10港元至約48港元）不等。



波飛沫



地址：北海道斜里郡斜里町ウトロ西176-10



電話：81 152 24 3557



時間：11:00-14:30；17:30-22:00（星期日至21:00）。



11月至3月星期日休業，4月至11月星期一休業。



網頁：namishibuki.jp



鮨ダイニング月



地址︰北海道網走巿駒場北5-83-27



電話︰81 152 45 3333



時間︰11:00-22:00