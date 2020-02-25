嚐味人生4 辛辣香

辣椒和香料的應用歷史源遠，據說早於公元前二千年已經有相關的記載；辣椒和香料用作佐料烹調，除了為菜餚提升辣味，還可增添香氣和辛刺等不同風味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



北印風情



摘星小店New Punjab Club洋溢昔日英屬印度的殖民地情懷，來自北印度接壤巴基斯坦「旁遮普」Punjab的店主，不但以故鄉Punjab為摘星小店命名，且以源自旁遮普的土窯爐Tandoor，配合本地魚、羊、雞炮製家鄉美食。Tandoori Cobia土窯爐烤軍曹魚不但質感油潤滑溜，且肉汁豐盛，主廚Palash特意用上南中國海的野生線釣軍曹入饌，全因線釣魚捕獲後立即放血，並即日出售，肉質因而額外鮮甜細緻。烹調過程配合蒔蘿和香芹籽預醃，再按傳統抹上印度綜合香料辣椒醬，增添絲絲辛香及橘甜青澀，並以土窯爐的獨特煙燻添深度和香氣。至於Tandoori Tiger Prawns土窯爐烤虎蝦，經薑蒜以及漬檸檬乳酪雙重醃漬，再擦上香料辣椒醬並配合土窯爐煙烤，入口不但微辛惹味而附焦香，且香料辣椒抹醬絕不蓋過虎蝦自身的鮮味。最後以Masala Chai取代甜點，當地家傳戶曉的鍋煮印度奶茶混合香料沖泡，香料的拼配各家各戶略有差異，但普遍以肉桂、黑胡椒、肉豆蔻、姜根和小蔻為基調，配合茶葉、水和全脂奶一併烹煮，過程香料滲透奶茶，入口微甜厚滑而散發辛香，呷罷渾身暖和，且薑辛喉韻良久不散。



暹羅辛香



位於大館的摘星泰國菜館Aaharn環境雅致，窗外文物建築景觀怡人，西方泰國菜權威David Thompson筆下的頭盤蒸紅咖喱帶子，恰如泰式焦葉蒸咖喱Hor Mok的變奏，鮮甜肥美的北海道帆立貝，棄用蕉葉底杯，改以味甘的印度桑葉襯托，配合濃厚順滑的紅咖喱醬和椰奶泥漿蒸煮，味道淡雅，而咖喱香草的辛香，正好凸顯帆立貝的鮮甜滋味。接着的脆皮梭鱸Perch，外附羅望子甜酸汁焦糖漿層，佐以香脆蒜片、聖羅勒及去籽辣椒添丁香及辛香，隨附的椎茸清湯和白米飯更是樸實無華，吃罷滿足。



灣仔石水渠街藍屋的米芝連推介小店Samsen，裝潢懷舊且富復古泰國街頭風味，主理人Adam Cliff正是David Thompson的高徒，招牌泰式和牛濃湯河沿用味濃軟腍的澳洲和牛片，配合彈韌的牛丸入饌，然而結集南薑、香料、醬油、腐乳，以及混合豬血而色澤深沉且味道濃厚的船河湯底才是精髓，入口Chewy的幼河粉，盡吸船湯濃烈的甜酸辣鹹精華，集鹹辣、酸辣、辛香和深度於一身，隨附的豬皮圈非常香脆，質感和軟嫩的和牛和煙韌耐嚼的幼河粉成強烈對比。



馬來風韻



西區今旅酒店Cafe Malacca的星馬叻沙大受歡迎，Fifi卻鍾情這裏的檳城福建蝦麵，蝦仁瘦肉伴米粉拼黃麵條，配合用蝦頭和肉排熬出蝦濃湯，混合香蒜乾葱辣椒糊，赤紅色的濃蝦湯底鮮美，且滲出南洋香料的辛香。



a. New Punjab Club2368 1223



b. Aaharn2703 9111



c. Samsen2234 0001



d. Cafe Malacca2213 6613