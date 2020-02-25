iPad跳出課本學習 Swift Playgrounds教你輕鬆編程

隨着教育局宣布最早也要4月中才復課，面對這個漫長的停課期，子女日復日待在家裏，雖然學校、老師安排了網上學習及家課，但對小朋友來說，長時間捧着iPad看翻拍的課本畫面，不斷把工作紙放大縮小，不消一刻時便頓覺沉悶。要他們保持主動學習的心態，又可以激發起興趣，大可嘗試來自課本以外的內容，譬如讓他們接觸編寫程式，啟發STEM方面的思維，讓他們在停課的日子，每天過得更充實一點。



如何利用iPad讓小朋友輕鬆學習編寫程式？很簡單，只要安裝由Apple開發的《Swift Playgrounds》，這是一個專為iPad而設的免費App，藉着互動有趣的使用介面，同時利用過關、解謎等方式邊玩邊學，即使對編寫程式沒有任何認識的小朋友，也可以按着課程由淺入深的挑戰，逐步逐步掌握編寫Swift程式的基礎。



父母別抱着編寫程式碼一定艱深複雜的思想，事實《Swift Playgrounds》很適合小朋友學習了解編寫程式的概念，尤其這個App包含了一套完整的Fundamentals of Swift課程，對新手來說，第一步是玩遊戲挑戰過關，嘗試讓卡通角色在3D世界完成每一個任務，由此小朋友會逐步了解編寫程式的概念，而且會漸漸被其中的挑戰所吸引，不自覺地打開新一個練習，繼而向更高難度的任務及目標進發，在邊玩邊學的過程中，學會編寫更複雜的程式碼。



當懂得利用iPad寫Swift程式後，他們可以跳出3D世界框框，走進其他更富趣味的Playground，切切實實為真實的機械人或航拍機等編寫程式指令，如在Sphero playground中令讓球狀機械人穿越不同路線，又或挑戰MeeBot playground，發揮創意令Jimu Robot MeeBot舞動起來，甚至走到戶外，為Parrot 航拍機為你表演一場花式飛行。如果小朋友喜歡LEGO，更加可以為MINDSTORMS EV3等智能互聯裝置編寫程式，把天馬行空的創意帶到現實。



查詢：www.apple.com/hk/swift/playgrounds/



