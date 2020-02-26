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Happy Hour優惠 $78任食泰式小食

2020-02-26 列印
Happy Hour優惠 $78任食泰式小食
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　　泰國餐廳「泰傳奇」於月前全新登陸九龍灣，所有菜式皆由泰國廚師炮製，夠地道。最近餐廳更推出泰式小食×泰國啤酒放題，每位$78即可於兩個半小時內任食即席製作的多款泰式小食，包括自創的泰式Pizza包、燒豬頸肉、香茅豬扒、香茅雞翼、泰式炸魚餅、泰式鳳爪沙律和串燒菠蘿等，每位食客更可免費奉送一支泰國勝獅Singha啤酒。若嫌未夠喉，另加$38便可享無限任飲勝獅Singha啤酒優惠，放題時段為星期一至星期日2:30pm至5:15pm。

文︰Angel

地址︰九龍灣國際展貿中心2樓VeryFood 21及23號舖

查詢︰2866 7268
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