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愜意手工Pizza

2020-02-27 列印
巴馬火腿薄餅 $168 店內的薄餅均造成11吋大小，這款以D.O.P.認證水牛芝士、巴馬火腿及新鮮火箭菜配搭而成。
香辣魔鬼薄餅 $148 酸香的San Marzano番茄醬，配以香辣莎樂美腸、紅辣椒、D.O.P.認證水牛芝士等。
D.O.P.認證四色芝士四重奏薄餅 $168 以D.O.P.認證芳提娜芝士、水牛芝士、羅馬松露羊奶芝士及打利治奧芝士四款芝士作配料。
茄子及巴馬臣芝士沙律 $88 為晚市限定沙律款式，茄子塗抹楓糖黑醋醬烤製，配以火箭菜、巴馬臣芝士及松子仁吃。
Emmer意式薄餅三文治 $58\份 早餐限定款式，麵包用上鎮店的薄餅糰，內餡以香辣葡式烤雞、酸忌廉菜絲沙律及牛油果醬製成。
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        意式薄餅從來都不是速食快餐，當中的麵粉拼合、發酵過程、材料配搭等，還有用雙手揑出勻稱的模樣，展現出完美廚藝。在金鐘太古廣場頂層新開的意式薄餅店Emmer Pizzeria & Café，為了向這傳統飲食工藝致意，特地在麵糰中加入古老的二粒大麥，賦予薄餅獨特的穀物香氣。

文：郭悠悠

圖：Gary Tsai

即叫即焗 外脆內軟

　　原以為意式薄餅麵糰只是以意大利麵粉、酵母、海鹽及橄欖油造成，但來到Emmer Pizzeria & Café，才知美味方程式不只一條。「我們的薄餅麵糰特意加入經自家研磨的有機原條二粒大麥（英語稱為Emmer，意大利語則叫Farro），古羅馬人早已用來製作麵包，由於麩質偏低，容易消化，吃罷沒那麼撐肚。」意籍餐廳經理Mostafa Zeineldin解釋。

　　不獨用料特別，廚師團隊在發酵麵糰時，也下了不少工夫，例如麵糰放在攝氏七度的低溫雪櫃發酵超過二十四小時，製作前置室溫下回暖，以時間醞釀出最完熟的滋味。每個薄餅都是即叫、即製、即焗，不論配經典餡料如鹹香的巴馬火腿、香辣的莎樂美腸，抑或四色芝士，外層同樣金黃脆薄，內裏更是香軟煙韌，那兩粒大麥在嘴巴內愈嚼愈香，與坊間的薄餅有着明顯的分別。相信店子正是以身作則，通過即叫即製做法，讓客人逐一細嚐，響應及宣揚現時風行意國的慢食運動。

　　欣賞這店子不僅忠於傳統，同時也勇於創新。他們利用鎮店餅底造成意式三文治麵包，打破薄餅只能在午餐或晚餐品嚐的習慣。三文治夾以香辣葡式烤雞、酸忌廉菜絲沙律、墨西哥牛油果醬等，鬆軟滋味。此時來一杯由本地精品咖啡烘焙商Holistic Coffee Company烘焙的中深焙咖啡，入口順滑飽滿，正好鬆弛近日因疫情而繃緊的神經。

Emmer Pizzeria & Café

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號舖

查詢：2780 1110
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