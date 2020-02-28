強效洗衣機 蒸氣抑菌

這陣子，不少人養成一種生活習慣，就是回家後立即清洗所穿衣物，但別只顧洗衫而忽略乾衣，事關衣物長時間放在洗衣機內容易滋生細菌。有品牌便針對性為洗衣機加入特別洗衣程序，洗衫後六小時內再以蒸氣護理兩次，抑制細菌滋生！



文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：2406 9138



在家設「衣物檢疫區」



最近不少朋友在家中近大門位置增設了「衣物檢疫區」，每次回家於「檢疫區」脫下衣物，然後立刻放進洗衣機清洗，防止街外病菌入屋。洗衣固然重要，但適時取出已洗衣物亦不容忽視。



惠而浦最近推出Fresh Care蒸氣抗菌洗衣機（型號：FFCR70420），特別加設六小時蒸氣抗菌功能。廠方指出，據意大利研究機構Innohub-SSI測試報告，洗衣機完成洗衫過程後若沒即時取出，只消三十分鐘，細菌已可滋生1.1倍！



這部洗衣機賣點在於特設兩次蒸氣護理程序，衣物就算留在機內六小時仍可保持清潔，原理是重新注入少量清水並加熱，產生約48°C蒸氣再注入滾桶，從而抑制細菌滋生及產生臭味。洗衣機最高容量為8kg，足夠一般四人家庭使用。



值得一讚的是，FFCR70420運作時非常寧靜，新機種採用ZEN無刷式雙頻技術馬達，廠方指出，其設計不像一般馬達因碳刷而發出尖頻摩擦聲，配合SilentPro筒形壓力避震系統，可確保洗衣機操作時寧靜及穩定，而且馬達有十年保養。售價：$4,890/FFCR70420（纖薄型洗衣機）



測試評語 可另購除味片



品牌同時引入意大利製Wpro潔護系列產品，配合快速洗衣程序，亦可作簡單抗菌護理。阿卓爸爸建議，用家可考慮另購Power Fresh洗衣機專用的除味片，每月使用一片，能消除洗衣機內的異味。