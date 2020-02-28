保育布吉 清潔海洋

保護海洋生態刻不容緩，當人類作出濫捕及污染行為時，珊瑚就會遭受破壞，連鎖效應更會威脅海洋生物令生態失衡，幸好泰國政府一直致力保育海洋，旅客在布吉島現可參與清潔海洋活動，為自己及地球的未來盡一分力。



文、圖：Kengi 鳴謝：泰國政府旅遊局



（香港）、HK Express



刻不容緩 守護環境



面對來勢洶洶的疫情，此刻許多人都懂得透過戴口罩、勤洗手及強健自身體魄來抗疫，可是我們寶貴的海洋，還是要藉着大家一起努力來好好守護。



許多海洋生態學家都先後指出，假若珊瑚礁因暖化或污染等問題而減少，最終會導致藻類植物增加，令水底氧分愈來愈少，嚴重打擊生態，某些物種甚至會因而滅絕，所以保護海洋環境，實在是刻不容緩的事。



在這方面，泰國政府明顯地有先見之明，早在1978年開始，便透過海岸資源部（Department of Marine and Coastal Resources）在鄰近曼谷的Rayong省試行人工珊瑚礁重塑計畫，並在2015年把計畫拓展至布吉附近的小島。此外，有關當局更有特定的海岸清潔活動時間表，以去年為例，6月便響應「世界海洋日」在布吉舉行大型海灘清潔活動，9月則舉辦「We Love Andaman」活動，吸引近三百人參加，分別在布吉多個沙灘及五大潛點進行全面清潔，而我則在去年年底參與了潛入布吉海底執行清潔的任務。



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持BNO護照或特區護照入境泰國均免簽證。



查詢：2521 6481（泰國駐港領事館）



HK Express由香港至泰國布吉，來回票價約931港元起，未連稅項、寄艙行李費及相關附加費用。



網頁：www.hkexpress.com/zh-hk



www.tourismthailand.org/hk



（泰國旅遊局香港網頁）