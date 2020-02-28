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日本街霸展

2020-02-28 列印
日本街霸展
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　　經典格鬥Game《Street Fighter》系列面世至今三十餘年，早已是大小朋友的集體回憶。而3月14日至5月24日期間，位於日本九州的福岡市科學館便會舉行名為「比我更強的那些傢伙的世界展」展覽，展出一系列以《Street Fighter》系列為主題的內容，包括有角色原畫、遊戲封面與宣傳海報插畫、名場面體驗區等等，同時亦會揭露當年《Street Fighter》誕生經過，以及展示開發用的珍藏資料！Fans們如果這段期間到訪日本，不妨趁機打卡朝聖。

文：Joe　網址：streetfighter.artne.jp
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