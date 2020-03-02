﻿5G旗艦新Phone騷

儘管《MWC》通訊展因新型冠狀病毒疫情而取消，仍無礙手機大廠按照計劃發佈年度新作，HUAWEI、Sony、Realme先後帶來旗艦手機，且因應5G網絡在各地束勢待發，全部支援5G制式，當5G正式投入服務，立即可派上用場。



Mate Xs強化耐用度



去年備受注目的摺芒手機HUAWEI Mate X，即將進化至第二代Mate Xs，外形與上代分別大不，同樣保留着6.6吋及6.38吋前後熒幕特色，打開後則變作8吋大芒，除了處理器升級至Kirin 990 5G，運算速度及5G連接表現雙雙提高，影拍則沿用Leica四鏡系統，官方強調在機身耐用度方面加入了不少新設計，包括軸承用上鷹翼式鉸鏈及更堅固的鋯金屬物料，內部組件超過150件，熒幕表面亦加入雙層聚酰亞胺薄膜加強保護，此機預計下月全球開賣。在網上發佈會中，HUAWEI消費者業務CEO余承東同時宣佈P40系列3月26日（四）將於巴黎亮相。除了手機，HUAWEI亦把平板升級至5G，即將推出的10.8吋MatePad Pro，同時提供4G及5G版本，兩者皆採用Kirin 990處理器，4G版已於內地上架，6+128GB版本售價3,799元人民幣（約4,200港元），至於5G版則有待公布。話說回來，MatePad Pro由於邊框極窄，加上開孔式前置鏡頭，令屏佔比高達90%，機側更可以磁力吸附M-Pencil，並進行無線充電。



Xperia 1II回歸3.5mm耳插



至於首度推出5G手機的Sony，主角是延續21：9比例4K HDR OLED熒幕設計的Xperia 1II，畫面更新率達90Hz，且加入Motion Blur Reduction功能，處理器為S865八核心，內置8GB RAM及128/256GB ROM，鏡頭組合仍舊是12MP的廣角、超廣角加遠攝，但首度加入3D iToF景深鏡頭，還再次找來Zeiss合作提升鏡頭質素，新作擁有20fps AF/AE追焦連拍，Eye AF對應人像及寵物拍攝，還預載介面更專業的《Photo Pro》App。最叫一眾樂迷感興奮的，是Xperia 1II重回有線耳筒懷抱，機身設有3.5mm耳筒插口，支援360 Reality Audio硬體解碼。國產品牌方面，Oppo旗下Realme派出了X50 Pro 5G上陣，既用上S865處理器，且屬首批內置LPDDR5記憶體及UFS3.0的機款。此機裝有90Hz的6.44吋sAMOLED熒幕，內置雙前置鏡頭，連同機背的64MP四鏡組合，前後合共多達六個鏡頭。



文：B1807 部份圖片：路透社