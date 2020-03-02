﻿海之京都單車樂

不少醫護專家都表示，要抗衡疫症，其中一個重點便是維持健康體魄，此刻來到日本京丹後地區的美麗潟湖久美濱灣，不妨透過踩單車健體舒筋，兼順道欣賞沿湖的壯麗灣景、著名沙州「小天橋立」及寺院美態，好好享受郊遊樂趣。



日本京都北部，昔日是丹後王國所在地，更因濱臨日本海而得到「海之京都」美譽。與京都市的古雅不同，這裏以海岸風光及雄偉自然景觀見稱，在2010年，海之京都更連同兵庫縣及鳥取縣的北部組成山陰海岸地質公園，並在2015年正式登錄為世界地質公園，成為人類共同保護的自然遺產。



這一帶的日本海岸，原來是保留着二千多萬年前日本由亞洲大陸分裂出來的地殼活動痕迹，連年的火山活動令大地斷裂，形成不少海蝕岩、沙丘、沙洲及潟湖等，位於久美濱町的久美濱灣（Kumihamawan）正是因而形成的潟湖之一。



前往久美濱灣交通方便，由京都自駕前來只需約兩個半小時，另外也可乘坐JR列車及丹後鐵道在久美濱站下車，徒步約十多分鐘即可抵達。在久美濱站，大家便可租來單車作環湖遊，一天費用只需400日圓（約28港元），非常抵玩！



小天橋立馳名



為方便遊客，當地觀光局還特意設計了兩條遊湖路線，一條為較輕鬆的十六公里路段，另一條則會繞經Kabuto登山口供人登山賞景，只是這路線難度較高，全長也約有十九公里，大家須量力而為。



選擇前者的我，覺得十六公里並不算長，但我仍建議大家最好預留一天時間慢慢玩，全因沿途觀光及玩樂設施眾多，包括多家古寺，當中最著名是如意寺，並以醉人花色得到「關西花之寺」美譽；此外沿湖更有不少觀光果園，植有密瓜、葡萄及梨等，每逢當造季節大多會開放給遊客入內採果。至於全程最著名的景點，便是有「小天橋立」之稱的八公里長沙洲，這裏如天然堤壩般分隔開久美濱灣及日本海，尤其靠海那邊遍布長沙灘，水清沙幼，是夏日消暑的好地方。



久美濱町觀光綜合案內所



地址：京都府京丹後市久美濱町772



電話：81 772 82 1781 時間：9:00-17:00



費用：租賃單車一天400日圓（約28港元）



網頁：www.kumihama.net/



文：Rachel 圖：Rachel、海之京都DMO



鳴謝：海之京都DMO、VisitKinosaki.com、Times Car Rental、香港航空