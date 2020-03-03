﻿動力墨爾本 網球嘉年華

適量運動，強健體魄，是預防疾病的方法之一，遠在南半球的澳洲人便深明此道，對游泳、滑浪、網球等多項運動都非常投入，早前我便有機會來到墨爾本直擊澳洲網球公開賽賽事，盡情領略澳洲人對網球的熱情。



三大球場 賽事精采



在山火困擾及疫情肆虐的陰霾下，作為網球界四大滿貫賽事頭炮的澳洲網球公開賽（Australia Open），已在墨爾本市中心的墨爾本公園（Melbourne Park）順利舉行，今年未及觀賽的朋友可別失望，因為比賽在明年同一檔期又會再度上演，不妨預留好時間前往欣賞。



相對其他的網球大滿貫賽事，澳洲網球公開賽可說是最多元化及娛樂性最豐富的一個，很適合舉家參與，全因網球賽事外，場內還設有餐廳、咖啡店、紀念品店、露天表演舞台及小朋友專區等多元配套設施，不論是否球迷都能盡興，據說上屆便吸引約八十萬人來訪，規模盛大，而我也在今年進場過了精采而充實的一天！



墨爾本公園共有三個主球場，同時舉行賽事，包括以澳洲兩大網球巨星命名的Rod Laver Arena（大圖）及Margaret Court Arena，特別是前者可容納一萬五千人觀賽，現場氣氛極佳。那天我便在Rod Laver Arena欣賞過拿度的賽事，看他每打一球都是快、狠、準，並發出如獅王般的吼聲，極具霸氣。



限定手信 美食紛陳



賽事精采，球場外同樣充滿驚喜，像我那天甫進場便看見「亞洲一姐」大坂直美在練習場內練球，原來當天出賽的球星偶爾都會出來練練球，順道與粉絲們作近距離接觸。另外為添氣氛兼方便大家隨時欣賞賽事，場內四周都設有大型電子屏幕直播比賽，只見不少人坐下來，甚至躺在草地上，邊野餐、邊欣賞賽事，非常愜意！



場內的美食選擇也是相當豐富，除有售漢堡包、三文治、烤雞及咖啡等等，更邀來星級食府Nobu及Rockpool等坐鎮，絕對是豐儉由人。此外，場內還有多家紀念品店，包括大會特約商店AO Shop，主打各種體育用品如網球服飾、帽子、運動袋、球鞋及水樽等，更不乏專為賽事設計的限定商品，男女款式俱備，是購買手信的好選擇。



查詢：ausopen.com







旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約105港元）起。



網頁：www.border.gov.au（澳洲領事館）







澳洲航空由香港直航來回墨爾本，經濟客位票價3,731港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.qantas.com







QT Melbourne每晚房租約1,933港元起。



網頁：www.qthotels.com







www.visitvictoria.com（Visit Victoria網頁）



www.australia.com（Tourism Australia網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。







文：Rachel 圖：Rachel、星島圖片庫



鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局