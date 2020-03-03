﻿法饌新風貌

去年底相繼在中環啟業的法國餐廳，不但美食精緻，且巧合地落戶在安蘭街同一商廈，並分別由來自委內瑞拉及日本的廚師，以建基於傳統法式烹調的手法，融合創意食材及異國元素，炮製風味獨特的法國佳餚。



Zest by Konishi 日法風格



位於同一商廈橫跨樓頂兩層的Zest by Konishi，由同名的日籍主廚主理，Konishi-san曾於東京Robuchon工作，筆下的日法料理恰如其名Zest般清新。午餐套餐頭盤招牌Green Garden用上東瀛枝豆Edamame、法國BB甘筍，牛油果粒等清新健康元素，並以細緻甘澀的蘆筍襯托，造型精緻。至於番茄則化身淨化水、茴香啫喱碎、芹菜漿糊和黑橄欖粉未，增添味道、香氣和質感，素材繁多的沙律盡顯大廚心思。主菜澳洲和牛排，油花滿溢的M4級別，配合味道濃郁且口感韌嫩的Hanger部位，佐以細嫩的新薯仔，並以豌豆的草澀凸顯牛排的焦甜，醮少許香蒜泡沫及牛肉汁添香氣深度。



至於29樓頂層Lounge外望開陽景觀，Express Lunch備多款Bento，是日黑鱈便當以香甜西京味噌燒汁，襯托黑鱈肉質的細軟潤澤，平實滋味。



Mono 舌尖驚喜



啟業不久的Mono由世界50大最佳餐廳Mirazur前主廚Ricardo Chaneton主理，是夜嚐味晚餐，開胃菜Ocean Crudo雜錦生海鮮，沿用甜美多汁的西班牙深海Carabineros紅蝦入饌，而蝦殼則先蒸後風乾、磨粉，再混合西米和木薯粉搓出粉糰，炮製自家炸蝦餅，為北海道帆立貝及法國Brittany生蠔增添口感，佐以秘魯Ceviche必備的生薑、芹菜、青檸醋汁、Leche de tigre虎奶醬汁提鮮。接着的加拿大Nova Scotia龍蝦，底層龍蝦腳肉質細嫩甜美，配海鹽和橄欖油清炒提升味道香氣，而肉質緊致的龍蝦尾則先輕灼，再以頂火烤爐微烘，配合以法國黃酒Vin Jaune及龍蝦濃湯為基調的忌廉汁添滑溜香氣。



接着是來自冰島的Artic Char，北極紅點湖鱒味淡細膩，肉質緊致而不失油潤Flaky，配合底層盡吸牛肉燜汁精華的牛仔肋粒和大根粒，前者軟腍黏口，後者甘甜軟嫩，集海洋清新和田園樸實雙重風味。至於烤焗半熟乳鴿，沿用法國東部著名家禽產地Bresse的Mieral乳鴿，先經風乾熟成，肉質細嫩而味道濃厚；配合大廚即席以古法熱石磨，混合香葉、辣椒、丁香等二十多種香料，配合青檸皮及朱古力炮製的Mole墨西哥混合醬增添複合香氣、微辛和深度，亦同時娓娓道出西班牙古語Mole（意指混醬）的由來。相傳墨西哥殖民時代資源貧乏，修女為到訪的大主教宰老火雞，並以僅有的辣椒、香料和朱古力漿混成醬汁提味，因而得其名。



Zest by Konishi



地址：中環安蘭街18號



28及29樓



查詢：2715 0878







文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）