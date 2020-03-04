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﻿新科背包 型出格調

2020-03-04 列印
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　　潮袋品牌Doughnut最近推出全新BLACK×Crowd Lu系列，以型格全黑造型，並採用兩種不同質感的物料，設計出實用又耐用的收納袋，系列備有背包、側肩包等不同種類，適合不同人士需要。其中Absorb屬高容量背包，袋中的間隔方便整理不同大小的東西，而包包上的索繩袋，更可增加小量的收納空間，最大賣點是收納袋的後袋採用有效阻擋不明來歷無線電波的布料縫製，保障個人資料免被讀取，是結合新科技與潮流元素的嶄新設計。 而Split屬一袋三用的斜揹袋，由一大一小袋子組成，當中的大袋子更可與Absorb組合，自己創出專屬袋子。文︰Angel
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