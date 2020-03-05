﻿今期最紅 i30 Fastback N 型辣雙全

今期韓國最紅產品是甚麼？相信除了KF94口罩，還有剛剛在港推出的現代i30 Fastback N，承傳去年推出i30 N掀背版的275ps馬力2.0 Turbo引擎和6速手波前驅組合，再配上流麗斜背形態，車價約三十六萬元，相比i30 N只貴一萬元，點揀？



這輛i30 Fastback N內外裝潢及配套跟Hatchback版沒大分別，只是車身形態不同，尾箱容量（1,351公升）更大。輸出275ps馬力和35.9kgm扭力的2公升Turbo引擎和6速手波前驅硬件不變，起跑加速力不算十分狂野，不過一切樂趣跟i30N一樣在於攻彎一刻開始，轉向精準而回饋感充足，操控異常平衡、抓地力又高，受惠於Fastback版相對軟一點的懸掛調校，似乎更適合在港島南區鋪裝不良的彎路馳騁，表現更加穩健且舒適，再配合N模式像打炮的誇張排氣響聲，「波波盡」全力加速、逢彎過彎，官能刺激滿足到不得了。



此車獨沽一味只配6速手波，車價近三十六萬元不能說便宜，你可以說它客路有限，但從去年i30N甫推出即售罄的銷情來看，相信今次Fastback版一樣不乏捧場客。兩個版本怎選擇？我個人首選Fastback版，點解？貪其斜背流線造型更斯文靚仔，感覺就如平治CLA與A-Class之分別！



i30 Fastback N規格



引擎：2公升直四Turbo



馬力/扭力：275ps/35.9kgm



傳動：6速手波，前驅



耗油量：8.3L/100km



售價：$358,800起



查詢：3428 8288



文：彭志揚 圖：William