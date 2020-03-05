  • 2020年3月5日 星期四
  • 18º
  • 90%
熱門： 口罩萬寧新冠肺炎北角巴士

日報新聞 > 副刊

﻿今期最紅 i30 Fastback N 型辣雙全

2020-03-05 列印
■i30 Fastback N馬力275ps，0至100km/h加速6.1秒不算太快。
■車廂布局跟i30 N沒分別，軚盤左右兩邊設有駕駛模式按掣。
■尾箱懸掛位置特設撐桿鞏固車架。
■專用桶椅附設電控調校。
■斜背造型配合鴨尾翼、雙出排氣喉和19吋胎軨，跑魅十足。
■駕駛者可通過8.8吋觸控屏幕自訂各個系統模式。
Previous Next

        今期韓國最紅產品是甚麼？相信除了KF94口罩，還有剛剛在港推出的現代i30 Fastback N，承傳去年推出i30 N掀背版的275ps馬力2.0 Turbo引擎和6速手波前驅組合，再配上流麗斜背形態，車價約三十六萬元，相比i30 N只貴一萬元，點揀？

這輛i30 Fastback N內外裝潢及配套跟Hatchback版沒大分別，只是車身形態不同，尾箱容量（1,351公升）更大。輸出275ps馬力和35.9kgm扭力的2公升Turbo引擎和6速手波前驅硬件不變，起跑加速力不算十分狂野，不過一切樂趣跟i30N一樣在於攻彎一刻開始，轉向精準而回饋感充足，操控異常平衡、抓地力又高，受惠於Fastback版相對軟一點的懸掛調校，似乎更適合在港島南區鋪裝不良的彎路馳騁，表現更加穩健且舒適，再配合N模式像打炮的誇張排氣響聲，「波波盡」全力加速、逢彎過彎，官能刺激滿足到不得了。

　　此車獨沽一味只配6速手波，車價近三十六萬元不能說便宜，你可以說它客路有限，但從去年i30N甫推出即售罄的銷情來看，相信今次Fastback版一樣不乏捧場客。兩個版本怎選擇？我個人首選Fastback版，點解？貪其斜背流線造型更斯文靚仔，感覺就如平治CLA與A-Class之分別！

i30 Fastback N規格

引擎：2公升直四Turbo

馬力/扭力：275ps/35.9kgm

傳動：6速手波，前驅

耗油量：8.3L/100km

售價：$358,800起

查詢：3428 8288

文：彭志揚　圖：William
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd