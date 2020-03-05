﻿誠意手工Pizza

我們慣常把意式薄餅分成羅馬及拿坡里風，前者以脆薄見稱，後者則柔軟富空氣感，各有特色。不過薄餅世界豈只如此？就像新開在中環的意式薄餅店The Pizza Project，意籍主廚Andrea Viglione便嘗試集兩家之大成，創出滋味餅底，配搭各款意式食材，將意國的慢活飲食生活引入香港。



鑽研餅底 外脆內軟



中環卑利街是一條滿有歐陸風情的斜巷——那裏白天的人流不多，但當天色變得昏暗時，餐廳內暖燈緩緩亮起來，聚集了剛下班的白領。他們一邊摸酒杯底，一邊與好友小酌閒談，寫意氣息瀰漫其中。「意大利人下班後，都愛吃着簡單而不花巧的美食，特別是薄餅，不論與朋友分享，或一個人獨享均可。」意籍主廚Andrea Viglione分享着家鄉的日常風貌。



Andrea看起來很面熟，他是近年火紅的手工意大利麵店Pici的主廚。他表示，開薄餅店的計劃已盤算三年之久，只是過去一直忙於為Pici開設分店，拖延至最近才能完成。他希望以Pici的成功之道，用於新店之中，讓更多人可以用合理價錢，品嚐各款經典的意式薄餅。



現時店內的意式薄餅共有九款，清一色造成十一吋大小，口味以傳統為主，如瑪格麗塔、辣肉腸、巴馬火腿、藍芝士等，選用配料都是意國揀手貨色。另有富特色的自創款式，就像卡邦尼薄餅，顯然向意大利卡邦尼意粉（Carbonara）借鑑，不過Andrea將傳統選用雞蛋變成較小的鵪鶉蛋，依然不失鮮香滋味。至於盛載餡料的餅底，則是多番鑽研、屢敗屢試的成果——以00號、0號、2號等六款粗幼不一的麵粉，混合清水及自家培植酵母，放進雪櫃發酵過夜，翌日收到柯打後烤焗。薄餅出爐時，餅邊都是微焦且脹卜卜，入口非常鬆脆，難得中心卻綿軟濕潤，極富層次。



The Pizza Project



地址：中環卑利街26號地舖



查詢：2311 1815



文：郭悠悠 圖：黃頌偉