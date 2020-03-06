﻿聖莫里茲雪地運動天堂

瑞士最著名滑雪勝地聖莫里茲（St.Moritz），是冬季旅遊（Winter Tourism）的發源地，在此可體驗到瑞士境內最多元化的雪地運動，加上還有氣派十足的百年歷史酒店，絕對是雪地運動愛好者的天堂。



速滑體驗 挑戰自我



說到冬季旅遊的起源，大概源於十九世紀中葉，當時歐洲人一向只在夏季出門，阿爾卑斯山便是熱門選擇，但在1856年，酒店業先驅Johannes Badrutt在聖莫里茲購入一家小賓館，改裝成旅館後，在冬季邀來幾位英國好友到來度假，結果他們便深深愛上當地的冬日度假氛圍，並在翌年同期崔護重來，這個消息在英國貴族間流傳後，便教冬季旅遊開始萌芽，Johannes的兒子更在1896年購入另一幢大宅，這便是今天屹立聖莫里茲市內的Badrutt's Palace Hotel。



我有幸入住這家歷史悠久的酒店，除能享受豪華設施，當然要體驗滑雪滋味。附設於酒店的Red Legends是全瑞士最古老的滑雪學校，滑雪教練Erich經驗豐富，我隨他登上著名的Corviglia滑雪區，嘗試該處最獨特的Audi Ski Run。



這條速滑雪道，無論是否專業選手均可暢玩，賽道長四百米，有十二道閘旗門，並有攝錄系統作全程錄影，我在教練的指導下，在起點預備出發，當指示燈亮起時，我便以龜速一試箇中滋味，並模擬滑雪比賽選手的S形動作，感覺極具挑戰性，而在衝線後，屏幕即會顯示成績及當天的排名榜，玩者更可在網上下載影片留為紀念，稱得上是極具特色。



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照入境瑞士均免簽證。



查詢︰3509 5000（瑞士聯邦總領事館）







瑞士航空由香港直航蘇黎世，經濟客位票價約4,107港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.swiss.com







Badrutt's Palace Hotel，冬季雙人房房價約800瑞士法郎（約6,321港元）起。



網頁：www.badruttspalace.com







www.mountains.ch/en/Mountain-adventure（聖莫里茲雪山滑雪資訊網頁）



www.myswitzerland.com/zo-hk/home（瑞士國家旅遊局香港網頁）



文、圖︰Kengi



鳴謝︰瑞士國際航空、Badrutt's Palace Hotel