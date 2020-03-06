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﻿《FF7 Remake》試玩版出爐

2020-03-06 列印
﻿《FF7 Remake》試玩版出爐
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　　距離日系RPG神作《Final Fantasy VII Remake》推出日子愈來愈近，機迷或者是時候請定假等煲機。Square Enix日前就突然釋出了試玩Demo，好讓一眾PS4機主先玩為快。這個試玩版收錄了遊戲第一章「壹號魔晄爐引爆作戰」情節，玩家可以操控主角Cloud，與反神羅組織「雪崩」頭領Barret一同進行潛入任務，同時熟習重新設計的戰鬥系統，一邊靈活走位進行攻防戰，一邊儲ATB以發動各種技能與魔法。

　　除了靚絕的畫面，遊戲在提升戰略性方面亦下了不少功夫，例如Cloud本身便可以從攻守平衡的「進攻模式」與全攻型的「勇猛模式」之間隨時切換，面對強敵時又可以設法令敵人陷入力竭（Heat）狀態，為自己製造打出巨大傷害的機會，跟舊版相比又是另一種玩法。文：Joe
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