﻿南美四大名廚在「Mono」的八手盛宴

「世界最佳五十餐廳」榜上排名第一的「Mirazur」和第六的「Central」的主廚都是南美洲人，分別來自阿根廷和秘魯，香港餐飲界也有很多南美廚藝高手，好像中環「Mono」的Ricardo Chaneton和尖沙咀「Haku」的Agustin Balbi。



豬年年廿八，我和兒子瀚華應邀參加在「Mono」舉行的南美八手午宴，「Mono」在港開業只有三個月，主廚Ricardo Chaneton來頭甚勁，他是委內瑞拉人，曾經在世界排名第一的餐廳「Mirazur」掌廚七年，精湛廚藝可想而知，今次他跟三位南美星級名廚一起為我們做菜，是我等饞友的天大喜訊。



負責八手盛宴的另一位南美名廚是「Haku」的Agustin Balbi，他在香港三年，剛剛獲選為「世界最佳年輕廚師」，可喜可賀，其他兩位是世界排名第六的「Central」的主廚兼創辦人Virgilio Martinez和他的妻子Pia Leon，Pia跟Virgilio都是秘魯人，Pia在利馬擁有自己的餐廳「Kjolle」，在「南美最佳五十餐廳」榜排名二十一。他夫妻倆在秘魯都愛用當地食材入饌，包括安第斯山的蔬果、亞馬遜河的土產和秘魯海岸的海鮮，Virgilio去年曾經來港為馬會客串掌廚數天，口碑甚佳。



我跟兒子圍坐吧枱前，近距離看着四位名廚和他們的廚師團隊做菜，從他們手中接過美食直送口中，幸福感覺滿溢。餐前「Haku」侍酒師Carr給我一杯Orange Wine，沒有過濾的自然橙酒飲得舒服。廚師敬菜幾款，包括剛烤起的海膽粟米夾餅，鮮香味美，兩口幹掉!此外還有秘魯紫薯配醃鴨肉和兩片以抹茶豉油調味的肥美拖羅，全部是星級美食，很快吃至清碟，減肥大計一於在鼠年重新開始！



八手盛宴的第一道菜是切粒的北海道帶子，以南美生魚汁醃過，加上像藜麥的Kiwicha seed，海藻脆片及味道有點似人參和薑的秒魯土產Maca，是很有南美風味的前菜。跟着食的是西班牙紅蝦刺身，配牛油果及幾款安第斯山的粗糧，包括脆脆的紅色「芋頭」皮，配酒是日本「福祝」（不是祝福）純米大吟釀，感覺甚佳，侍酒師果然有料。第三道菜是煎得香滑的法國鵝肝，上面有烘得香脆的蕎麥粒，配南美Mole香料醬及Mukago薯仔，為這款法國名菜加添一點南美風情，平時不太愛鵝肝的我也忍不住吃至清碟。繼續食的是刨成白色幼條的亞馬遜棕櫚樹心，配小扁豆、豆蓉及蠔菇，是很美味的素菜。第五道菜是安康魚柳，魚用醬汁醃過後烤熟，配洋牛蒡及用十多種食材包括檸檬、香茅、芫荽、羅望子和蒜頭等做的綠色醬汁，鮮香肉滑兼有彈性，是很好食的一塊魚。



兩款主菜跟着出場，首先食日本熊本黑毛和牛，煎得嫣紅半熟，油香迷人，配青椒仔、日本山葉及Chimichurn醬汁，甘香誘人，配紅酒一流。最後的主菜是在「Haku」常食的西班牙湯飯，大廚用蜆和北海道皇帝蟹做湯來煮飯，加上西班牙紅蝦和皇帝蟹柳，鮮甜得難以形容，是我等飯桶的至愛，配酒是二十歲的日本清酒，金黃色的老酒跟橙紅色的海鮮飯出奇地匹配，兒子食完還要多來一碗！



最後是甜品時間，Virgilio及Pia夫婦席前把一個像菠蘿的可可果切開，展示出白色果肉及內裏的可可豆，朱古力食得多，新鮮可可還是第一次食，大廚用可可果皮、肉和核做出幾款半製成朱古力甜品，是視覺和味覺的最佳享受，為這頓超正的悠長午餐寫上完美句號。