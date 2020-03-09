23mm廣角定焦 X100V街拍新貴

無反相機流行，不少拍友仍然喜愛輕便的定焦數碼相機，隨身帶着拿起手就拍。為照顧街拍愛好者，Fujifilm帶來了第五代X100V，由感光元件、鏡頭、觀景器，以至LCD芒均有升級，加上支援無剪裁4K拍片，影拍同樣充滿樂趣。



文、圖：B1807 查詢：Fujifilm/2406 3225



新鏡頭成像更細膩



乍看X100V跟兩年前的X100F非常相似，但細心留意會發現，機面的輔助對焦燈及閃光燈變得又圓又細，機背方向鍵亦消失了，按鍵佈局更見簡約，同時經拋光的鋁金屬機頂邊緣變得更光滑利落。鏡頭方面，經過多年演進，新作配備的23mm/F2定焦鏡頭終於跟前四代有所不同，同樣是6組8鏡片設計，但非球面鏡增至兩片，不但提高解析度，令成像更細膩，微距對焦性能也有改善。至於內置ND濾鏡效果則由三級增至四級。除了鏡頭，新作也用上新一代2,610萬像素的X-Trans CMOS 4感光元件及X-Processor 4處理器，既可流暢處理影像，配合新的對焦演算法，不但帶來11fps連拍（機械快門），以及0.02秒PDAF對焦，即使在-5EV低光環境，也可以準確捕捉人臉及眼部對焦。



可揭式LCD觸控芒



畫質及性能以外，X100V另一重大進化是操作，3吋LCD芒終於換成可揭式設計，雖然只屬上下翻揭，至少令高、低角度取景變得靈活，加上熒幕支援觸控操作，由選項到切換對焦點也更加直截了當。若換作觀景器，無論選擇光學OVF或電子EVF，觀看構圖均有更清晰及廣大的視野，事關兩者的覆蓋率及放大率均有所提升，當中EVF亦用上更大的0.5吋369萬像素OLED面板。功能方面，X100V除了新增經典負片（Classic Neg）及影院（ENTERNA）菲林模擬效果，亦設有黑白單色、清晰度調校、多重曝光、對焦包圍等玩意，部份可直接應用至影片，包括無剪裁的4K/30p影片，不管靜態拍攝或短片攝錄，均可以添加品牌獨有的色彩效果。



