出走馬拉 歎滋補肉骨茶

這個時候，不少人都希望透過健體強身及食療增強免疫力，如果你即將到訪馬來西亞，那便不妨來到當地的小城巴生（Klang）一遊，因為巴生正以美味又滋補的地道美食肉骨茶見稱，特別是在別具風情的地道茶室享用，更是極具滋味。



文、圖：林逸 鳴謝：皇家加勒比國際遊輪



藥材熬製 香濃入味



距離吉隆坡約三十至四十五分鐘車程的巴生，是馬來西亞雪蘭莪州西部的一個城市，也是馬國的第一大港，據說由於當年大量在此工作的福建籍搬運工人均喜歡飲用混合肉骨及中藥烹調的肉湯來增強體力及抵抗力，這款名為肉骨茶（福建閩南語讀音為Bak Kut Teh）的肉湯便給發揚光大，成為巴生及馬來西亞的馳名地道美食，而今日在巴生市內，便可找到超過二百家肉骨茶店。



這趟我來到巴生的一個地道社區，舉目所見的店舖幾乎全是肉骨茶店，在當地友人引領下，我進到永香海參瓦煲肉骨茶（Weng Heong Bah Kut Teh）嘗味。原來1990年開業、沒有華麗裝潢的永香，正是巴生的肉骨茶名店之一，該店始創人徐火炎便以十種以上的精選藥材，配合豬骨及海參等材料，經過長時間熬成香濃滋補的肉骨茶，難怪除深受當地人喜愛，歌手陳奕迅也曾是座上客呢！



據永香負責人表示，肉骨茶中並不含茶的成份，這是因着當年肉骨茶創始人李文地的「地」字，在閩南語中跟「茶」的發音相近因而得名。事實上，永香炮製的肉骨茶，色澤濃烈，藥味香濃，加上每煲都極足料，吃時又有員工不斷在旁加湯，再配合多款地道小菜、油菜、油飯及鐵觀音，教人吃得極感愜意。



在永香尋味，除傳統的湯式肉骨茶外，更不可錯過把肉湯熬成濃稠肉汁佐膳的乾肉骨茶，細煲售價15馬幣（約28港元），大煲則售24馬幣（約45港元），而加添一碗海參則為70馬幣（約130港元），可說相當抵吃。



永香瓦煲肉骨茶



地址：No.39,41, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan, Klang



電話：60 3 3341 4408 時間：8:00-20:00