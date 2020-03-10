踢走鬱悶 出色遊點

此時此刻，大家每天戴着口罩度日，不免予人鬱悶的感覺，也許，人生最需要的正是一點色彩和生氣，所以有機會便不妨按着旅遊訂房網站booking.com的推介，前往繽紛遊點暢玩！



文：韋利 圖：booking.com



悅目美景 遍佈非亞



旅遊訂房網站booking.com早前作過一個調查，發現香港人選擇的旅遊目的地，特別着重「富異國情調」及「天氣穩定」這兩大因素，而在疫情影響下，到訪地點的色彩元素更顯得特別重要，於是便以「美景不用濾鏡」為主題，精選全球六個「出色」遊點向大家推介，當中最教我趨之若鶩的，便是近年人氣急升的摩洛哥舍夫沙萬（Chefchaouen）。這個氣氛活潑的藍色小鎮，城中不論房舍或商店，均髹上不同層次的藍色，天藍、紫藍、靛藍等層疊交錯。不得不提印度焦特布爾（Jodhpur），那裏有成千上萬的藍色房子，伴着山上沙土色的印度最大城堡梅蘭加爾城堡，倍覺壯麗悅目！



若要找尋豐富色彩，南非開普敦（Cape Town）也是極佳選擇，當地波卡普區（Bo-Kaap）便以擁有高飽和度色彩建築聞名，黃、綠、紅等不同色彩聚集一起。



其實除卻南非開普敦，馬來西亞檳城（Penang）同屬集多元文化與色彩於一身的城市，位列世界文化遺產的首府喬治市，便融合新舊風貌。



迷人艷色 遠及美洲



中美洲同樣有不少色彩遊點，在荷屬安地列斯（Netherlands Antilles）的加勒比海島嶼庫拉索（Curaao），便滿佈顏色豐富艷麗的荷式建築，特別在世界遺產城市威廉斯塔德，更有迷人的沙灘及灣岸風光，在港邊的愛瑪女王橋拍照、或在濱海酒吧歎杯以地道藍色利口酒調配的雞尾酒，都令人陶醉於迷人色彩中。



此外，波多黎各（Puerto Rico）聖胡安（Viejo San Juan），則以具西班牙式色彩建築的舊城區馳名，在此不但可走訪美麗皇宮，更可即興參加街上派對，跟友善的當地人享受騷莎、佛朗明哥等舞蹈，都可踢走鬱悶心情！