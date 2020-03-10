名師高徒 清新法饌

年多前正值文華置地酒店亞洲五十大餐廳Amber改革翻新之際，名廚Richard Ekkebus的副手Maxime Gilbert離巢，並於同區藝術商廈H Code頂層開設日法餐廳。Amber去年中重新啟業，名師高徒亦再度在廚藝武林遇上；美饌均以時令食材為先，風味卻又各有千秋。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）







名廚蛻變 潮流先驅



置地文華東方酒店的米芝蓮二星餐廳Amber去年翻新後重開，並以時令食材配合無奶無麩（Diary Free, Gluten Free）烹調炮製精緻健康法饌，然而無麩飲食合符摘星準則的味美絕非易事，故此趁友人生日再度品嚐。是日午餐體驗（$788/三道菜）換上冬令菜譜，Amuse Bouche餐前開胃菜自家製絹豆腐入口即融，質感嫩滑而富豆香，佐以特級初壓杏仁油添豐潤質感和樸實香氣。接下來頭盤Foie Gras Pate鵝肝醬味道豐富且質感如絲般細滑，抹上酸香脆油潤皆備的Sourdough酸麵包多士；再來一口煮榲桲Quince，以聖經中的禁果，即西方神話故事中的金蘋果，散發微微酸甜和果香，平衡鵝肝的膩胃感，並以Oxalis酢醬草的酸甜澀潔淨味蕾。至於主菜龍崗雞，不但外皮香脆且黃油豐盛，香滑肥美而肉質細嫩的腿部化身雞卷Roulade，口感額外飽滿；而味道淡雅、且肉質精瘦的雞胸柳不失肉汁口感，佐以龍嵩和味道香濃的發酵菇菌粉末提味，並以清香四溢、肉脆爽口的舞茸乾增添風味。最後甜品煮梨子楓糖漿配搭看似傳統，然而配合Gianduja榛果醬，以及散發樸實果仁香氣的洋姜片，摘星無奶、無麩、無精製糖甜品風味清新迷人。



Amber



地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓



查詢：2132 0066







法式悠閒午餐



年多前啟業的Écriture（法語意指：寫作）富大都會悠閒型格餐廳的優雅氣息，坐在陽台旁用餐更令人胃口大開。是日自選三道菜午餐（$588/位），頭盤Iwashi沙甸魚刺身肉質細嫩油潤而帶甘甜，佐以微甜絲澀的鮮豌豆，以及漬青瓜和漬接骨木花忌廉，以前者的微甜絲草澀，以及漬物的清脆質感淨化味蕾；最後撒下萬壽菊葉增添芳香，並去除沙甸魚刺身自身濃烈的魚味；配合檸檬橄欖油提鮮。同行友人點了Tortellini，自家製意大利素餛飩外皮以大頭菜Kohlrabi取代傳統麵粉雞蛋炮製，內裏裹着混了南法青草莓粒的Kabu東瀛蕪菁泥，味道甘甜沉厚而附微絲青草莓的酸爽，最後蓋上先脫水後烤烘的鮮菊花脆片，配合恰如葷菜版Gazpacho西班牙凍湯的紅燈籠椒肉湯提味，用材別緻而風味清新。接下來的福岡槍烏賊Yari-ika軟嫩飽滿，用時醮上少許洋葱汁增添濃郁焦甜香氣，隨附的法國韭菜鹹甜兼備，和味道淡雅清甜的槍烏賊互相輝映。最後以一口自家製花生雪糕，配香辣可可蛋羮，為是日悠閒午餐作結。



Écriture



地址：中環皇后大道中80號H Queen's 26樓



查詢：2795 5996