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澳洲護理品牌攻港

2020-03-11 列印
澳洲護理品牌攻港
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　　因為空氣污染愈趨嚴重，近年都巿人都較容易出現敏感肌膚，純天然護膚品的需求也大增，最近澳洲有機⾝體護理品牌EUTOPIA首登香港，也引起愛好天然護膚一族的追捧。產品來自天然資源豐盛的澳洲，從種植、採集到生產，均遵循當地高規格監測程序，並獲澳洲ACO的嚴謹有機認證。首推品牌的洗髮水及護髮素，前者嚴選有機認證⽣薑精華研製的獨家配方，有效促進血液循環、延長頭髮生長周期，有效潔淨頭部肌膚之餘，同時豐潤受損頭髮、減少頭屑。護髮素則精選有機認證⽣薑精華配合有機椰子油及有機葵花籽油，有助滋潤及強韌受損髮絲，全方位修護頭髮，潤而不膩，如有頭皮痕癢或敏感情況，不妨一試。查詢：www.eutopiaorganics.com

文︰Angel
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