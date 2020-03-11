精選iOS自煮Apps 家嘗好味道

抗疫之路漫長，大人Work from Home，小朋友上網學習，一家人可以足不出戶，但總要解決三餐，天天吃速食、外賣沒可能，也不健康。這時奉行自家「煮」義才是上策，別拿不習慣入廚作藉口，煮食可以好輕鬆、好簡單，尤其今天實用Apps唾手可裝，既有圖有片有食譜教你煮出各種家常便飯，甚至DIY甜品，如是素食者也可學把蔬果、香料弄成色香味俱全，若然本身煮得幾道撚手小菜，亦可趁機向名廚學藝深造。以下推介5款精選iOS Apps，正好叫你不用為避免外出用餐而煩惱，家中自煮也嘗得好味道。



住家好餸日日煮



入得廚房，最重要諗好菜式及準備材料，廚藝其次，即使不是天天煮足三餐，但曠日持久，懂得做的菜式很快重覆，想為家人來點新鮮感，可以下載這個免費App《日日煮》，跟着簡單易明的煮食片及菜譜，輕鬆煮出逾3,500道家常便飯，晚晚兩餸一湯沒難度。



App名稱：《日日煮》



費用：免費



網址：https://apple.co/3aba2qA



健康甜品DIY



飯後想來點甜品？要求不算難！而且可以吃得好健康，《Healthy Desserts-by Green Kitchen》講究食材是否天然，教大家在不使用人造色素、防腐劑的前提下，以天然糖份、水果及穀物，逐步製作吃得安心的美味甜點，如曲奇、鬆餅及奶昔等，此App曾入選App Store年度最佳App之一，值得一試。



App名稱：《Healthy Desserts-by Green Kitchen》



費用：$23



網址：https://apple.co/3af6cws



綠色食譜



素食者也不用傷腦筋，想把綠油油的新鮮蔬菜或水果，做成不同拼盆或沙律，這個《Green Kitchen》App，不但把色香味俱全的綠色食譜裝到iPhone或iPad上，更會教你如何自製蘑菇蜜桃漢堡、中東蔬菜球，以致香茅咖哩等，隨時煮出健康新靈感，未茹素的亦可一試，或令你有所改觀。



App：《Green Kitchen》



費用：$18



網址：https://apple.co/2VuwBCA



師承星級名廚



當然不少自煮愛好者已有一身好廚藝，只是美食無涯，多學幾道名廚菜式不壞，更可讓家人品嚐不同地方的美食佳餚。只要打開這本英國星級名廚Jamie Oliver的終極食譜《Jamie’s Ultimate Recipes》，多達600道各地文化料理擺在眼前，由小食、沙律到意粉，以至節日大餐招呼親朋戚友，不妨跟他們說你師承Jamie。



App名稱：《Jamie’s Ultimate Recipes》



費用：$53



網址：https://apple.co/2VCc9Qk



鏡頭食先計卡路里



自己下廚又煮得好味，難免多吃添飯，不想體重因而增加，可能需要一個計算每餐營養攝取的App？《卡路里媽媽：節食減肥計算器》特別之處是使用人工智能，只要鏡頭食先，即可從相中辨識每餐食物，以及當中的卡路里、碳水化合物、脂肪及糖份等，並自動根據你的體重目標，幫你釐訂每日攝取限額及加以提醒，只要見App行事，就不用擔心愈吃愈胖。



App名稱：《卡路里媽媽：節食減肥計算器》



費用：免費



App內購買：$78/月



網址：https://apple.co/3cngP2a