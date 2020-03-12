香濃星馬名食

在中環威靈頓街新開業的亞參雞飯，主打海南雞飯、新加坡叻沙等地道菜，價錢親民，不僅午市座無虛席，連帶外賣生意亦相當不俗，招牌的海南雞日賣近六十隻，是逆市中的奇兵。



文︰Levy 圖︰黃頌偉



遠赴新加坡 學做雞飯



亞參雞飯的面積不大，窄長的舖位卻佈置成馬來西亞小城區的巷子模樣，極富馬來小店風情。店家的餐牌精簡，以海南雞飯作主打，麵食可選新加坡叻沙米線、檳城蝦麵，加上辛香惹味的巴東牛肉和亞參豬手，把香港人喜愛的星馬菜全都包羅。為了炮製正宗星馬名食，大廚特地遠赴馬來西亞及新加坡取經。像店內招牌美食海南雞飯，大廚專誠到新加坡海南雞名店文東記學習製作方法，特別以油脂較重的三黃雞，代替瘦身的文昌雞，只選用約二斤十重的雞隻，愛其肉質滑溜不韌。



大廚以大量雞殼、胡椒熬製雞湯底，除用來浸雞，亦以湯汁煲製油飯。為令油飯更添香氣，熬製湯底期間加入了香茅、斑蘭葉等香料，配搭隨飯奉送的清香冬瓜雞湯，原汁原味品嚐。海南雞除有客飯外，亦可原隻柯打，平均日賣五、六十隻，銷情不俗。



店內的香料均由星馬當地入口，如用作配菜佐料的馬拉盞，香氣四溢，卻不「死鹹」，大廚特別選用較甜的黑醬油炒過馬拉盞，配搭怡保芽菜和通菜，味道更加突出。說到蔬菜，店內的怡保芽菜及通菜均由當地空運來港，可謂誠意十足。大廚指外形肥短的怡保芽菜，水份充足且無渣，味道是本地芽菜無法比擬。



亞參雞飯



地址︰中環威靈頓街174號低層地下C舖



查詢︰2682 6162