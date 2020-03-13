墨爾本雕塑酒莊

澳洲經常受山火威脅，然而災難過後往往為大地帶來肥沃養份，滋潤萬物生長！這浴火重生的例子，亦可套用於墨爾本摩靈頓半島的釀酒業，上世紀中一場大火將島上的葡萄樹幾乎燒光，今天這裏卻擁有逾二百家酒莊，Pt. Leo Estate是其中一家，釀酒以外，還設有澳洲最大的私人雕塑園，藝術味濃。文、圖：Rachel



鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局



海洋氣候釀美酒



坐落於島上西海岸的Pt. Leo Estate酒莊，便擁有約五十畝葡萄園，遍佈於面向西海港灣的山坡上，屬於典型的清涼海洋性氣候區域。現時酒莊釀製的，亦是區內常見的四款葡萄酒，包括兩款紅酒Pinot Noir及Shiraz，以及兩款白酒Chardonnay及Pinot Gris，大家只需付10澳元（約51港元），即可到來親嚐這四款酒。氣候關係，這裏的酒偏向輕爽及單寧味濃，酒質優雅，很適合配海鮮及作日常餐酒享用，卻也有例外，像試酒單中便包括了一支2010年的Chardonnay白葡萄酒，其入口柔滑醇厚，與年輕的Chardonnay口感很不同，是可細味的白酒。



六十組藝品



用作試酒的品酒室便建於葡萄園的山丘頂端，於此可一邊品酒，一邊俯瞰葡萄園的風光，視野一流！若細心看，還會發現這裏藝術氣息特別濃，周圍都擺有獨特雕像，如餐廳內便擺放了三隻可愛的食蟻獸銅雕，活靈活現。推開連接葡萄園的玻璃門，走出室外，更是一個不折不扣的雕塑園，無論是草地上或葡萄園側，都擺放了大大小小、不同形式的雕塑品，且水準非常高。



遊客付約51港元即可進入園區參觀，路線分有輕鬆的半小時精華遊或一小時全線遊。這裏的雕像無論主題或風格都各異，有鮮艷的馬賽克風，亦有沉實的銅像，有人、動物及抽像意境等，可謂五花八門。



網頁：www.ptleoestate.com.au（Pt. Leo Estate）



