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《對馬戰鬼》6月開打

2020-03-13 列印
《對馬戰鬼》6月開打
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　　近年動作遊戲掀起日本武士風，繼《隻狼》、《仁王2》之後，輪到另一重量級PS4新Game《Ghost of Tsushima》（對馬戰鬼）登場，遊戲鎖定6月26日見街，廠方日前亦公佈了行貨詳情。實體藍光碟方面分別有普通版（售價$468）及珍藏版（售價$1,378）兩種，後者內容非常豐富，包括有主角所戴的境井面具、布製地圖、日式戰旗、風呂敷及48頁迷你美術畫冊，鐵盒包裝遊戲同時內附特殊道具兌換碼。

　　至於下載版亦分別有普通版（售價$468）及豪華版（售價$568），後者附加美術畫冊數碼版及特殊道具兌換碼，即日起接受預訂。文：Joe

查詢：www.playstation.com/cht-hk/
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