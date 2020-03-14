EOS-1D X Mark III 專業單反新旗艦

文、圖：B1807 查詢：Canon/3191 2333
EOS-1D X Mark III沿用2,010萬像素，但感光元件中加入了新設計的四層低通濾鏡，提升解像度及抑制摩爾紋。配合新一代DIGIC X處理器，圖像性能比上代雙DIGIC 6+快了3.1倍，同時帶來更高感光表現、10bit HEIF格式記錄的HDR PQ拍攝及自選清晰度設定等新功能。新旗艦同時用上結合深度學習的全新AI Servo AF演算法，不但提升自動追焦表現，並首度加入頭部偵測功能，用於拍攝運動場景時，可更準確捕捉運動員。以觀景器拍攝時，EOS-1D X Mark III備有191點自動對焦，支援低至EV-4的低光對焦，連拍速度則達16fps。若切換至LCD芒的LiveView拍攝，不但擁有3,869個焦點位置，連拍更快至20fps。由於新作改用更高速的CFexpress記憶卡及雙插卡槽，攝影師可以高速連拍逾1,000張RAW+JPEG影像。
5.5K拍片 靈活FTP傳相
為滿足時下拍片需要，EOS-1D X Mark III不但可以超取樣、無剪裁攝錄4K/60p DCI、4K/60p UHD，且支援Canon Log及10bit 4：2：2格式，更可以直接在相機拍攝Bitrate高達2.6Gpbs的5.5K/60p 12bit RAW影片，同時藉雙CFexpress卡一邊拍5.5K RAW，一邊以4K DCI Proxy同步記錄，方便後製。此外，為確保攝影師可以把實況即時上傳至FTP，新作既有1,000Mbps LAN及USB-C 3.1介面，亦內置WiFi及藍牙，另可加裝WFT-E9A無線傳輸器經802.11ac 2×2 MIMO網絡高速無線傳相，為無線連接帶來更大靈活度。