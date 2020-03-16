﻿Galaxy S20 Ultra 百倍Zoom力拍片王

5G網絡下月開通，Samsung率先帶來5G旗艦Galaxy S20系列，當中S20 Ultra不但擁有6.9吋120Hz巨芒，更裝上108MP主鏡及具100倍Zoom的遠攝，加上8K拍片，影拍同步邁向超高解像度年代。



首批5G先Phone



今回S20系列走三旗艦路線，首次加入的S20 Ultra，所用6.9吋Dynamic AMOLED 2X熒幕屬歷代中最大，比Note10+的6.8吋更大，且畫面更新率最高可達120Hz，無論上網或打機均有非常流暢的畫面效果，但120Hz僅可用於FHD+解像度，若切換至Quad HD+顯示，更新率會自動調至60Hz，相信是考慮到耗電量問題。S20 Ultra用上新一代S865處理器，內置最高16GB RAM及512GB ROM，支援本地5G制式，《安兔兔》跑分達到接近560,000，大幅拋離使用S855處理器的Note10+，性能表現屬目前市場上最高水平。值得一提的是，新作不但裝有足夠應付整天使用的5,000mAh大容量電池，支援最高45W超快速充電及15W無線充電，亦可經Wireless PowerShare功能為其他流動裝置補充電力。



1億像素 100倍Zoom



S20 Ultra在影拍一環同樣帶來不少創新，包括用上大尺寸Sensor的108MP廣角主鏡，不但可拍出極富細節的1億像素相片，日常Snapshot則可藉像素九合一以12MP記錄生活點滴。多得九合一像素面積加大，面對低光環境有利提升感光表現，加上相機AI會連拍多幅影像進行合成，就算燈光極為昏暗，亦可拍得畫面清晰的成像。同屬大型感光的48MP遠攝，變焦能力十分誇張，既有10倍混合式光學變焦，同時提供100倍Space Zoom效果，輕易把矚目難及的遠處景物捕入鏡前，當開啟30倍或更高倍數變焦時，畫面更會出現輔助取景器，即時掌握對焦位置。另一突破是支援8K/24fps拍片，每次可攝錄最長5分鐘的影片，拍後更可隨時從片段擷取出33MP相片。值得一提的是，由即日（3月16日）至3月19日（四）預訂S20 Ultra，可獲贈Galaxy Bud+無線耳筒（價值$1,298）。



Galaxy S20 Ultra



熒幕：6.9吋Quad HD+



操作平台：Android 10及OneUI 2.1



內置記憶：12GB RAM、256GB ROM



16GB RAM、512GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：5,000mAh



體積/重量：166.9×76×8.8mm/220g



售價：$9,998（256GB）、



$10,998（512GB）



推出日期：3月20日（五）



文、圖：B1807



查詢：Samsung/3698 4698