﻿白朗峰下好滋味

法國白朗峰（Mont Blanc）景色壯麗，遊人慕名來訪，乘纜車登山遠眺雪峰是指定動作，可是也別錯過山腳的優雅小鎮霞慕尼（Chamonix），這裏滿溢悠閒氣息之餘，更可嘗到滋味的芝士、紅酒及得獎的朱古力，保證教人回味。



小鎮品味朱古力芝士



在法國、瑞士及意大利三國邊界的白朗峰，是西歐第一高峰，遊人冬日來到法國阿爾卑斯山山區滑雪，總愛順道一遊，我在早前來訪時也不例外，下榻大山地滑雪區的Club Med Grand Massif Samoëns Morillon親子豪華度假村享受滑雪樂時，便曾花約兩小時車程前往白朗峰下的小鎮霞慕尼朝聖雄偉雪峰。



我即時來到歐洲最高索道的纜車站，預備登上三千八百多米的南針峰（Aiguille du Midi）遠眺彼方海拔四千八百米高的白朗峰峰頂，可惜當天風勢強勁，纜車停駛，觀賞壯麗冰川及站在透明觀景台賞景的願望也告落空！大失所望下，只好待在霞慕尼鎮上閒逛，卻發現不少驚喜。



沿着鎮上的步行街漫遊，除看到不少雪地運動用品店，更多的便是售賣手信精品及土產的店舖，當中更以甜點店及餐廳最吸引我。走進一家瑞士小木屋造型的甜點店Chalet 4810，除發現有售色彩繽紛的馬卡龍及甜點，才知悉該店更以朱古力獲獎，特別是頭號名物Le 4810朱古力，味道濃郁之餘，更有由甜點雕刻師按白朗峰造型創作的精緻設計。面對琳琅滿目的甜點，我跟友人決定悉數點來，再前往餐廳閣樓的露台來一頓甜點下午茶，賞着遠方的雪山品嚐，更是倍添滋味！



霞慕尼嘗味旅程另一站的Le Refuge Payot，除是《米芝蓮指南》的推介店舖，更是一家經營至第五代的百年歷史雜貨店，店內除有售鵝肝、火腿、糖果、法式醬料等地道特產，芝士選擇更是種類極多，客人準能購得心儀手信。



Chalet 4810



地址：191 Vallot 74400 Chamonix-Mont-Blanc



網頁：www.petitsgourmands.fr



文、圖：韋利 鳴謝：Club Med、法國旅遊發展署Atout France