﻿巴塞隆拿味遊老店

西班牙巴塞隆拿（Barcelona），除以足球及高第的鬼斧神工建築馳名，美食也是同樣精采，早前特意走訪當地兩家百年美食老店，細味典雅氛圍之餘，更分別嚐到美味的三文治及地道糕點與糖果的滋味，值得疫情過後再來品嚐。



La Colmena 糖果第一家



來到巴塞隆拿，可別以為只有Paella海鮮飯及Tapas小吃才夠經典，當地其實還有不少經營超過一個世紀的老店，為客人送上多元美食滋味，位於哥德區天使廣場（Plaa de l'Àngel）的Pastisseria La Colmena（蜂巢糕餅店），正是其中之一。



蜂巢糕餅店，原來是巴塞隆拿其中一家最古老的糕點店，何時創業已是難以查證，不過據說在1849年，該店便以Ca l'Abella的名字在當今店子所在的前方位置出現，1868年店舖易手後便遷至現址並易名至今。時至今日，蜂巢糕餅店仍然堅持以逾百年前傳下的配方，炮製最傳統口味的加泰隆尼亞糕點及糖果，讓今日的巴塞隆拿市民仍能嚐到傳統的古早味。值得一提是客人來到蜂巢糕餅店，除可購來各式糕點，也不要錯過買些地道糖果嘗嘗，原來全西班牙第一顆的糖果便是由蜂巢糕餅店炮製，今日這些每顆獨立包裝的糖果，更有多元化口味，買來一袋雜錦的，每吃一顆都有尋寶感覺呢！



Viena 馳名三文治



在巴塞隆拿市中心區著名步行街蘭布拉大道（La Rambla）上，便可找到Restaurante Viena，單看餐廳歷史，1969年開業的Viena也許不算特別，不過在轉型成為食肆前，Viena原來是家1889年創業的火腿店。



Viena主打西班牙三文治Bocadillo，特色是把每隔兩小時便新鮮出爐的長形麵包切半，伴以茄汁、橄欖油及不同餡料奉客，加上每份僅售約26港元至44港元，實在滋味又抵吃，而該店的伊比利亞火腿三文治Iberic de Gla Les Flautes（售約63港元）更被美國 《The New York Times》的美食專欄作家Mark Bittman評為全球最佳三文治，有機會切記一試。







Pastisseria La Colmena



地址：Plaa de l'Àngel, 12, Barcelona



網頁：www.pastisserialacolmena.com







Restaurante Viena



地址：La Rambla, 115, Barcelona



網頁：www.viena.es







旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往西班牙均免簽證。



查詢：2525 3041（西班牙駐香港總領事館）



阿聯酋航空由香港經杜拜至巴塞隆拿，經濟客位來回票價4,071港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.emirates.com



巴塞隆拿文華東方雙人房由525歐羅（約4,587港元）起。



地址：Passeig de Gràcia, 38-40, Barcelona



網頁：www.mandarinoriental.com/barcelona



www.barcelonaturisme.com（巴塞隆拿旅遊局網頁）







文、圖：林逸 鳴謝：Mandarin Oriental, Barcelona



