﻿宅食味美外賣

近月減免出外聯誼聚餐，難得待在家中，索性珍惜和家人相聚的溫馨時刻，除了自家烹煮各式中西家常菜餚，還不忘發掘味美的外賣速遞，實行足不出戶也可大快朵頤。



摘星懶人包



宅在家中的日子，早午晚三餐得一手包辦，然而連日的烹煮，令人疲累，幸好想起食遍歐亞的老外友人，曾經提及O'Chef Lab的洋葱湯和叉燒即食包水準不俗，且連包裝以滾水浸煮翻熱，並無油煙，便捷非常，那便上網訂購。摘星即食懶人包的中菜系列首選「關你叉豉」，厚切叉燒不但入口鬆化而肉汁豐盛，且附微絲燶脆。摘星廚師Olivier Elzer嚴選西班牙伊伯利亞橡飼養走地黑毛豬脢肉Pluma部位，不但肉腍鬆化，且脂肪平均分配，先抹上燒汁再經焗烤，肉質甜美豐膄而Juicy，伴以煎蛋和白米飯，用時淋下包裝內的叉鵝燒汁，以鵝脂的豐腴襯托飯香，實行宅在家中品嚐摘星黯然銷魂住家飯。至於欖菜肉碎四季豆柔嫩翠綠，比例豆少肉多，燒煮過程將口感豐富且精肉、脂肪皆備的泰國黑毛豬脢頭手剁肉碎，以及橄欖碎等佐料精華慢慢滲進豆子。識食惜食，Fifi更將剩餘的欖菜肉碎保留，翌日伴撈粗麵作輕便午餐。



至於西餐系列的法國洋葱湯濃郁香甜，牛油慢火炒至軟身的洋葱絲釋出焦糖風味，再配合濃縮意大利有機牛骨高湯烹煮，味道額外濃甜而富深度，喫罷渾身熱騰，滋味滿溢。接下來是法國家傳戶曉的鄉土菜餚香腸燉蘭度扁豆，主廚特意用上法國東部Montbeliard煙燻全豬肉腸，配蘭度豆和香料慢燉，直至扁豆酥軟而不散爛，且盡吸香料鹽漬全豬肉腸的天然油脂和辛香料精華，肉腸質感挺實而肉汁豐盛，是法國人的Comfort Food。至於老外家常菜番茄牛肉丸，入口爆汁而香草茄味濃烈，細看之下每粒30克的大碼肉丸內結集粒粒超迷你丸子和香葉碎，配合意大利麵條和沙律，又是一頓味美的二人便餐。



精緻外賣



宅在家中懶得煮飯的日子，味美精緻的外賣速遞首選Nosh的健康套餐，每份均附營養及卡路里說明，其中香烤三文魚烏冬混合大量甘筍和椰菜絲煎炒，芝麻醬油掛汁更散發海鮮醬鹹甜和麻油香氣。至於帝苑酒店外賣午餐以Le Soleil的便當最稱心，香脆米紙素春卷配惹味香茅豬扒、馬拉盞妙青苗及白米飯，肉、菜、碳水化合物兼備，外賣飲食不失均衡，吃罷果腹而滿足。



a. O'Chef Lab 網址：www.ocheflab.com（滿$800豁免送遞費用）



b. Nosh 網址：www.nosh.hk（每周套餐）



c. Le Soleil 尖沙咀麼地道69號帝苑酒店 查詢：2721 5215



（午市外攜，滿$500油尖旺區免費送遞。）







文、圖：Lady Fifi



（fifi@lady-fifi.com）