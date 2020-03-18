﻿首辦線上展廳網遊巴塞爾

香港3月素來是「藝術月」，不少藝術活動也於此月舉辦。但隨着《巴塞爾藝術展香港展會》與《Art Central》等大型活動因疫情取消，藝術機構只能另尋出路。今年《巴塞爾藝術展》便首次策劃線上展廳（Online Viewing Room），邀請參展畫廊展示不同的藝術作品，讓公眾能安坐家中觀賞。另一邊廂，香港的畫廊與藝術界人士也發起「ART Power HK」平台，舉行線上展覽與講座等活動，讓香港藝術在「疫」境中仍然精神煥發。



疫情期間，不少藝術機構也探索科技能帶來的可能性。《巴塞爾藝術展》作為全球最大型的國際藝術博覽會，亦嘗試以線上新科技，暫時彌補實體香港展會的取消。《巴塞爾藝術展》亞洲總監黃雅君（Adeline Ooi）認為，線上電子化有助推廣藝術，希望向全球的觀眾提供一個額外的平台，展示高品質的藝術。這些全球的觀眾包括《巴塞爾藝術展》在全球網絡下的合作夥伴，以及一些新的收藏家與買家。



更多訪問內容，請留意明天（3月19日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁。