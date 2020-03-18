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﻿澳洲護理品牌攻港

2020-03-18 列印
﻿澳洲護理品牌攻港
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　　扮靚與美食，同是人生享受，由即日起至4月30日，香港嘉里酒店大堂茶座聯乘法國護膚品牌「茶靈」推出以古樹普洱為主題的下午茶，就可以一次過滿足閣下兩大要求。

　　大廚以茶葉入饌，設計出別具一格的創意鹹點，包括鮑魚柚子蘿蔔絲沙律、羊肚菌松露糯米雞，以及桂花燉黑毛豬面頰肉等。甜點方面，亦見驚喜，首推香桃醬及杏仁瑪德蓮貝殼蛋糕、士多啤梨罌粟籽慕絲配椰子杏仁榛子蛋白餅，以及楓糖沙巴翁意大利甜醬配栗子等。凡惠顧下午茶，可獲贈限量茶靈矜貴禮品一份，當中包括茶靈經典香氛7.5毫升體驗裝、茶花別針，以及茶靈森林古樹普洱茶，憑茶靈的電子禮券更可於全線分店免費享受30分鐘美肌刮痧服務及購物優惠。而逢星期六、日，酒店內更設茶靈購物區，顧客可享85折購物優惠。文︰Angel

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