在疫情蔓延至世界各地的時刻，不外遊、不外出到人多擠逼的地方，唯有留在家中「追」劇集。不是韓粉，但基於好奇「元斌」、「玄彬」及「元彬」下，看了兩集便感正式被感染了。滑翔機由南邊飛到北邊，遇上溫柔的軍人「正赫」，除了在你肚餓的時候煮麵給你、還將珍貴無比的「肉類」與你分享，實在感動。 在家工作的日子，有否感謝家中的她／他為你煮麵。至於肉類，女主角「世理」明言每天三餐中兩餐要有肉。其實每餐二兩肉已經足夠，甚至以雞蛋、豆腐、腐竹也可取代來攝取蛋白質。要知道攝取足夠蛋白質可助維持免疫系統正常運作。農村生活簡樸，番薯成為主要食糧之一。番薯含豐富碳水化合物，因此可以代替米飯。五件雞蛋般大小...

2020-03-18