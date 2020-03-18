AR探索趣味知識 iPhone、iPad變活動教室

《JigSpace》好比一本AR版百科全書，內容包含數十個不同類型的學習題目，主題涵蓋科學、機械、天文、歷史及日常生活等知識範疇，由了解門鎖結構到眼球構造，以至衝出地球探索火星探測衞星及太陽系邊緣，知識層面豐富之餘，更重要是足不出戶都可以讓小朋友擴闊視野。
由於《JigSpace》採用AR模式，拿着iPhone或iPad掃描一下客廳，即可將課室搬到眼前。用法非常簡單，先把裝置連線上網，然後讓小朋友在App內選取感興趣的題目，再以鏡頭進行空間定位，接下來即會出現3D影像，小朋友可以藉熒幕把物件隨意放大、縮小，又或變轉換角度視點，而畫面下方更會有文字描述幫助理解，喜歡的話，可把AR影像即時錄下來與同學仔分享。
長知識廣見聞以外，家長還可下載《Jig Workshop》，讓小朋友發揮想像力，利用預設逾1,100件AR物件，自行創造一個3D夢想世界，既可以是火箭基地，也可以是天馬行空的理想國，配合動態功能，其建造過程可以按時間軸編排成一段動畫，然後經iPhone或iPad投放到現實場景，又或把檔案匯入《JigSpace》隨時使用。這樣寓遊戲於學習，相信更容易激起小朋友在家學習的原動力。
App名稱：《JigSpace》
費用：免費
下載網址：https://apple.co/2wSldVO
App名稱：《Jig Workshop》
費用：免費
下載網址：https://apps.apple.com/hk/app/jig-workshop/id1225065243