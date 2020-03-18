AR探索趣味知識 iPhone、iPad變活動教室

要小朋友在停課期間在家自行學習，真的只有補充練習及課外書可選擇？其實困在家中已夠悶，網上學習又缺少互動，再要他們長時間對着平淡乏味的教材，確實難以提起興趣。不如嘗試讓他們走進AR（擴增實境）世界，探索一些書本以外的小知識，方法簡單，費用更是全免，只要在iPhone或iPad裝上《JigSpace》這個AR App，上至天文，下至地理，甚至航天科技，通過AR影像變成觸手可及的活動教學，比起傳統紙上談兵，相信小朋友定會覺得更生動有趣。



《JigSpace》好比一本AR版百科全書，內容包含數十個不同類型的學習題目，主題涵蓋科學、機械、天文、歷史及日常生活等知識範疇，由了解門鎖結構到眼球構造，以至衝出地球探索火星探測衞星及太陽系邊緣，知識層面豐富之餘，更重要是足不出戶都可以讓小朋友擴闊視野。



由於《JigSpace》採用AR模式，拿着iPhone或iPad掃描一下客廳，即可將課室搬到眼前。用法非常簡單，先把裝置連線上網，然後讓小朋友在App內選取感興趣的題目，再以鏡頭進行空間定位，接下來即會出現3D影像，小朋友可以藉熒幕把物件隨意放大、縮小，又或變轉換角度視點，而畫面下方更會有文字描述幫助理解，喜歡的話，可把AR影像即時錄下來與同學仔分享。



長知識廣見聞以外，家長還可下載《Jig Workshop》，讓小朋友發揮想像力，利用預設逾1,100件AR物件，自行創造一個3D夢想世界，既可以是火箭基地，也可以是天馬行空的理想國，配合動態功能，其建造過程可以按時間軸編排成一段動畫，然後經iPhone或iPad投放到現實場景，又或把檔案匯入《JigSpace》隨時使用。這樣寓遊戲於學習，相信更容易激起小朋友在家學習的原動力。



App名稱：《JigSpace》



費用：免費



下載網址：https://apple.co/2wSldVO



App名稱：《Jig Workshop》



費用：免費



下載網址：https://apps.apple.com/hk/app/jig-workshop/id1225065243