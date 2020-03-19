﻿愜意海鮮饗宴

最近每逢假日，大家都遠離市中心，到郊外呼吸新鮮空氣，交通便利的赤柱是其中一個熱門選擇。位於赤柱大街的The Boathouse最近翻新重開，增添了極富Fusion風味的海鮮菜式，配美酒慢嘗，可悠閒度過一個愜意的下午。



提起赤柱，除了美利樓及購物市集，還有屹立赤柱大街多年的The Boathouse，這餐廳樓高三層，外形恍如法南海岸建築的黃色小屋，氣氛浪漫，一直是拍攝婚紗照、網紅打卡，甚至電視劇取景的熱點。筆者到訪當天，店內已有不少外國遊客，他們選坐了露台位置，一邊欣賞海天一色美景，一邊享用美食，觸目所及每枱都點了招牌凍海鮮拼盤。海鮮拼盤包羅了新鮮阿拉斯加蟹腳、海蝦、香草小龍蝦、紐西蘭黑青口、澳洲海蜆、翡翠螺及北海道帶子，足夠二人分享，配上自家調校的乾葱紅酒醋、咯嗲汁，伴以白酒享用，風味一絕。



富東南亞Fusion風味



餐廳最近翻新重開，餐牌亦由集團行政總廚Sai Hsu重新設計，除招牌海鮮，特別加入了肉扒及意粉菜式，新菜式更融合東南亞Fusion風味。推介辣香牛油焗大蝦，用上越南虎蝦入饌，為了減少油膩感覺，有別西式傳統做法，將虎蝦開邊煎至九成熟，才塗上自家調配香草牛油醬汁焗製。總廚Sai用了十多種香料及三種酒類調校這醬汁，當中包括了豆瓣醬、芥末、檸檬葉、羅勒葉，以香辣味道帶出虎蝦蝦膏的鮮味。



小食必試加菲蟹肉多士，將美國加菲蟹肉隔水蒸熟，以保留鮮味，配上牛油果醬、Ricotta牛奶芝士及法葱，一口一件，配啤酒品嚐一流。店內Fusion菜式還有香草乳酪焗三文魚、梅子羅望子汁燴豬肋骨、香醋豚面頰肉貝殼粉，各自加入了東南亞香料及醬汁製作，別具風味。新菜單設有午餐精選，例如和牛漢堡，漢堡扒加上了煙肉、洋葱、車打芝士及牛油果醬，滋味飽肚。另可選擇芝麻吞拿魚三文治、公司三文治雞肉卷等，都是總廚用心製作的輕食。



The Boathouse



地址：赤柱赤柱大街88號 查詢：2813 4467



文、圖：Ron Chiu