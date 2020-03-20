﻿齊心清潔 淨化東龍島

在疫症蔓延的非常時期，大家總是特別關注個人及環境衞生，期望防疫措施做得足，便能減少疾病的傳播，像上個周六就有一群熱心的義工，專程到東龍島去參與清潔海岸的活動，在石灘收集垃圾，經過分類後送往回收站及堆填區，為環保付出不遺餘力。



說到今次活動的召集人，原來是一位年輕的少女Melody，本身職業是一位園藝設計師，在疫症爆發後，她暫停了設計工作，專心推動東龍島的淨灘活動：「清潔東龍島海岸的活動，之前已舉辦過三至四次，其實是自己觀察到東龍島的垃圾堆積問題非常嚴重，既然發現問題便必須要採取行動。以前我曾經跟朋友去清潔其他海灘，明白了整個回收垃圾的流程之後，我決定自己做召集，利用自己的朋友圈，一傳十，十傳百。」Melody表示，最初幾次的參加者都是朋友介紹，及後利用網絡做宣傳，至今次活動的出席人數已達八十人以上，她認為這種規模的確很不錯，尤其當需要把幾十袋的垃圾移離海灘，繼而經過營地、士多再傳到碼頭之時，足夠的義工人數能組成人鏈，增加效率，情況就像螞蟻搬家。



對於執垃圾的程序她們亦有講究，義工首先會收膠樽點算，然後是發泡膠，繼而是其他類別，大型垃圾亦會慢慢移離海灘，她提及：「自上次活動起我們有點算膠樽的數目，發現有一半以上的膠樽都是內地品牌。」Melody說所有收集的膠樽都會交到回收商手上，可惜難以分解的發泡膠，暫時未有良好的回收方案。「不能回收的垃圾唯有送往堆填區，而我亦聯絡了食環署來碼頭整理及收集。」



總結整項活動的成效，從回收所得的數字中顯見，全日錄得的膠樽數目有二千一百多個、發泡膠達九十七袋，總重量約一百九十公斤。數字所反映的不只是義工們的努力，也是污染問題的嚴重性，她說希望引起更多人關注垃圾問題，由今天起就減少亂拋垃圾，為環保努力。







文、圖：Kengi